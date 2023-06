Grazie alle firme ogni anno vengono restituiti a fedeli e visitatori antichi tesori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Luoghi ricchi di storia, spesso custodi di opere dal valore inestimabile. Sono migliaia le chiese dislocate sul territorio nazionale, cuore pulsante delle comunità tra attività di aggregazione sociale e iniziative pastorali. Molte necessitano di restauri per la tutela del loro prezioso patrimonio artistico e per continuare a tramandare arte e fede alle generazioni future.



Grazie ai fondi dell'8xmille la Chiesa cattolica può occuparsi della salvaguardia del vastissimo patrimonio di beni culturali ecclesiastici, realizzando opere di restauro, messa in sicurezza e conservazione.

Come accade nel cuore di Ancona dove, a due passi dal porto, si erge la chiesa di Santa Maria della Piazza, considerata uno degli edifici monumentali più significativi della città. Tesoro fragile, già sottoposto a due interventi nel corso del ‘900 e oggetto, in questi mesi, di un importante restauro conservativo.



I lavori, iniziati nel dicembre dello scorso anno e il cui completamento si prevede entro il 2023, interesseranno il manto di copertura dell'edificio e le facciate laterali, quella posteriore e il campanile, segnati dall’usura. Duecento giornate di lavoro, tre restauratori impegnati per un sito che ogni anno attrae 20mila visitatori. La chiesa durante i lavori rimarrà aperta al pubblico in modo da permettere ai turisti di visitarla.

Ai 171mila euro provenienti dalle firme dei contribuenti si affiancherà il sostegno economico diretto della diocesi per un importo di altri 141mila euro, indispensabili per completare i lavori.



“Tutelare un patrimonio come la Chiesa di Santa Maria della Piazza significa mantenere il legame tra le generazioni - sottolinea don Luca Bottegoni, rettore di Santa Maria della Piazza e direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici –. Oltre al valore culturale, pastorale e liturgico non dobbiamo dimenticare che il finanziamento che deriva dall'8xmille rappresenta anche un volano per l'economia. Il restauro richiede manodopera specializzata; non è un lavoro dequalificato ma promuove professionalità che senza il patrimonio della Chiesa da tutelare, spesso, non avrebbero lavoro”.



Si tratta di un volano in grado di creare opportunità di occupazione e di inclusione sociale. La Conferenza Episcopale Italiana, infatti, non finanzia interamente i progetti con l'8xmille, ma prevede un contributo che si configura come “concorso alla spesa”, pari al 70% del costo totale preventivato per gli interventi su edifici esistenti e al 75% per le nuove costruzioni. Il restante 30% (25 per i nuovi edifici) deve essere reperito dai soggetti proponenti.

Si attivano, così, reti solidali composte dalle istituzioni locali e dalle aziende del territorio, integrate spesso dalla generosità delle comunità. Interventi che rappresentano un'iniezione di liquidità per i lavoratori specializzati come artigiani, restauratori e professionisti, impegnati nel recupero di opere preziose da salvaguardare.



Solo nel 2022, si legge nel rendiconto dell'8xmile alla Chiesa cattolica, a fronte di 2.146 progetti complessivi finanziati nell'ambito delle “esigenze di culto e pastorale” per un importo di circa 133 milioni di euro, il capitolo più cospicuo è stato destinato al restauro degli edifici di culto (59,1%), pari a circa 78,8 milioni di euro, seguito dalla costruzione di nuove chiese (28,5%), per 38 milioni di euro, e dalla conservazione e consultazione di musei, archivi e biblioteche (7,3%), pari a 9,6 milioni di euro.



I beni culturali di rilevanza religiosa costituiscono una quota percentuale di grande rilievo - stimata in circa l'80% - in rapporto alla totalità dei siti presenti a livello nazionale. All'interno del portale BeWeB (Beni Ecclesiastici in web), curato dall'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l‘edilizia di culto della CEI, sono censiti più di 4 milioni di beni storici ed artistici, 66mila beni architettonici, 7,7 milioni di beni librari, oltre 220 mila beni archivistici, e circa 2mila istituti culturali ed ecclesiastici.

Firmare per la destinazione dell’8xmille alla Chiesa cattolica significa contribuire anche alla tutela di una grande risorsa per il nostro Paese, rappresentata dai beni culturali ecclesiastici, espressione concreta di una memoria collettiva.



