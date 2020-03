Grazie ai sensori IoT il vigneto diventa biologico L’azienda Terre Grosse (Treviso) ha adottato un sistema per il monitoraggio del vigneto con sensori che registrano parametri come l’accrescimento della vegetazione e l’accumulo di rugiada di Giorgio dell'Orefice

Terre Grosse

2' di lettura

La difesa del biologico. Risponde a questo obiettivo il percorso di innovazione avviato dell’azienda vitivinicola Terre Grosse in provincia di Treviso, una delle case history in tema di agricoltura 4.0 censite dall’Osservatorio Smart Agrifood del Politecnico di Milano.

L’azienda ha avviato nel 2015 il percorso di conversione al biologico arrivando nel 2018 alla certificazione di cantina bio. Un traguardo che è stato tutt'altro che semplice da raggiungere considerato che il territorio in cui opera è molto umido e piovoso e le varietà di vite diffuse nell’area sono particolarmente esposte ad alcune patologie. Patologie che ovviamente richiedono un’intensità di trattamenti chimici difficilmente compatibili con gli standard del biologico.

L’avvento di una nuova generazione alla guida dell’azienda ha però favorito la ricerca di soluzioni tecnologicamente avanzate. Nel dettaglio si è puntato su un sistema IoT specifico per il monitoraggio del vigneto con sensori per la raccolta di parametri come l’accrescimento della vegetazione e l’accumulo di rugiada. Un sistema quindi in grado di monitorare i tassi di umidità in campo.

In seguito l’azienda ha sviluppato un software di elaborazione dati in grado di lanciare alert e fornire indicazioni previsionali sui tempi e sulle quantità dei trattamenti con la messa a punto di un algoritmo innovativo che considera anche nuove variabili rispetto ai sistemi disponibili sul mercato. Tutti dati che sono stati di supporto ai vertici aziendali sulle decisioni relative ai trattamenti da effettuare.

Il percorso è stato infine completato con un’azione di moral suasion. Nel senso che l’azienda Terre Grosse ha coinvolto nel proprio progetto aziende limitrofe per ampliare la base dei dati e per uniformare le condizioni produttive coinvolgendole in qualche caso nella transizione verso il biologico.