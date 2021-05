Grazie al vaccino gli italiani sicuri di andare in vacanza

Per quanto riguarda la tipologia di alloggio, la casa vacanze rimane in vetta alle preferenze anche quest'anno (36,3%), tallonata dagli alberghi (35,7%), ma staccata nettamente da agriturismi (10%) villaggi (8%) e campeggi (5,6%). La casa vacanze è al primo posto per gli under 35 e per gli ospiti con un livello di istruzione superiore mentre le fasce più senior continuano a preferire la ricettività alberghiera. Nella scelta delle case contano molto il giardino (gradito da quasi la metà del campione) e la piscina, cara a 4 su 10 vacanzieri, ma anche il wifi, in tempi di smart working, ormai è irrinunciabile per un terzo del campione.



E non sembrano venir meno le aspettative per quanto riguarda la sicurezza sanitaria, sempre apprezzata dal 70% degli intervistati. Ma dopo oltre un anno di pandemia e restrizioni, al primo posto delle richieste c'è sempre il relax, considerato imprescindibile per 8 italiani su 10.



La ricerca è stata condotta con metodo CAWI con interviste realizzate tra il 17 e 19 maggio su un campione di popolazione maggiorenne residente in Italia indagato per quote di sesso, età, titolo di studio e macroregione di residenza.