“Great resignation”: perché è un fenomeno in crescita e come rallentarla

“La necessità di attrarre e trattenere i talenti - ha spiegato in proposito Elena Parpaiola, Amministratore delegato di Randstad Italia - richiama tutte le aziende alla necessità di realizzare adeguati piani di retention, partendo da un’approfondita analisi della situazione organizzativa. Purtroppo, troppo poche realtà misurano la soddisfazione dei dipendenti per individuare le ragioni profonde che spingono le persone a restare o abbandonare il proprio lavoro, molto più articolate della semplice offerta economica, per poi mettere in discussione processi consolidati. La forte competizione in atto impone nuove strategie a 360 gradi, con due obiettivi proprietari per ogni business: attrarre e trattenere le proprie risorse”.

Quali contromisure possono quindi prendere Ceo e top management per contrastare i rischi legati alla “great resignation”? In linea generale la strada da seguire, come conferma anche il vademecum stilato da Sd Worx, società specializzata nei servizi di outsourcing del personale, prevede più direttrici e una di queste riguarda sicuramente la formazione continua per i propri dipendenti rispetto alle specifiche competenze di ogni persona. L’attenzione al tema della sostenibilità e l’impegno concreto dell’azienda in chiave sociale sono diventati criteri di scelta altrettanto importanti, al pari della flessibilità (la possibilità di accedere allo smart working) e della stabilità economica. Sono sempre più apprezzati, inoltre, fattori come i bonus legati agli obiettivi (di impresa e personali) o la trasparenza della comunicazione aziendale mentre la capacità di applicare una leadership inclusiva, tesa a valorizzare le capacità e l'unicità dei collaboratori può fare la differenza.

Il benessere del dipendente, questo l’assunto degli esperti, non può che essere al primo posto nella lista delle priorità per le aziende italiane. Coinvolgere e far sentire la persona parte integrante dell’azienda, offrendole le dovute opportunità di crescita professionale, è l’'imperativo per attrarre e mantenere i talenti. Ma lo sapevano anche prima della pandemia e della “great resignation”.