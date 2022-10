Great Wall Motors, il gigante cinese dell’auto

Dopo Byd, altro gigante dell’auto cinese in arrivo al Salone di Parigi, con la Great Wall Motors che svelerà la sua strategia per il mercato europeo, con il debutto in anteprima mondiale un nuovo modello a marchio Wey, destinato ad affiancarsi al già noto Suv plug-in Coffee 01, con motore a benzina da 204 Cv e propulsore elettrico da 184 Cv. Più glamour la novità targata Ora, altro marchio della galassia Great Wall Motors, pronto per l’Europa con la compatta elettrica Cat. Il design ha un gusto squisitamente retrò che ricorda quello della Maggiolino classica, ma la motorizzazione è elettrica, con 171 Cv di potenza.

5/12 7/12 Menu