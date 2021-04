Grecia, nelle isole covid-free acquisti a buon prezzo per vacanze e residenza

4' di lettura

Grecia, sinonimo di vacanze sicure grazie ai corridoi Covid-free, ma sempre di più nel mirino di acquirenti internazionali per comprar casa: da trasformare in prima residenza, non solo in dimora per le vacanze. Perché la Grecia, nell’ultimo anno, ha giocato le sue carte in termini di incentivi fiscali e al momento le sue sono le miglior condizioni in Europa, ancor meglio di quelle del Portogallo. E poi – ultimo ma non certo meno importante – comprar casa in un’isola greca o lungo i bellissimi litorali a un paio d’ore da Atene, costa probabilmente un decimo che comprare un appartamento in centro a Londra.

E se i prezzi si sono fermati a causa della pandemia, in alcuni casi anche scesi, il trend è comunque ascendente, dicono gli addetti ai lavori.

Ma come è andato il mercato in piena pandemia in Grecia? A macchia di leopardo, con le case a vocazione turistica che hanno comunque mantenuto le posizioni o perso poco mentre le zone tipicamente residenziali hanno visto una diminuzione dei valori nelle fasi di chiusura, salvo riprendersi dopo i lockdown. E ora, con le isole greche i cui abitanti saranno tutti vaccinati prima dell’inizio dell’estate, c’è un gran fermento di mercato, con molte richieste da parte dei cittadini britannici e del nord Europa.

Le isole Cicladi sono le più frequentate, conosciute e naturalmente care. Stiamo parlando di Santorini, Mykonos, Ios, Naxos, Milos, Paros e così via e qui il prezzo medio delle case compravendute dalla fine del 2019 alla fine del 2020 è stato di 210mila euro, con un aumento del 5,9 per cento.

I dati sono di Astons, società che si occupa, oltre che di real estate, di pratiche di relocation e ottenimento di residenze e seconde cittadinanze e che alla Grecia ha dedicato una monografia proprio per l’accresciuta appetibilità internazionale.

Facendo un po’ di surfing in rete, si trova, per esempio, una casa storica a Serifos, nell’antica Chora, a 210mila euro, dimora indipendente e già ristrutturata, con due camere da letto e un bagno e vista del mare dal classico terrazzo con muretti bianchi. Gli esempi sono, peraltro, moltissimi e si muovono nel range dei 2.000-2.500 euro al mq, senza spingersi nel lusso.