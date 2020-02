Grecia- Monte Olimpo

Monte Olimpo (Credits Deensel via Flickr)

Ci stiamo muovendo nel regno degli dei con l’ottavo posto nella classifica dei parchi nazionali europei più popolari. Il leggendario Olimpo è stato dichiarato il primo parco nazionale della Grecia nel 1938. Secondo antichi miti, Mytikas, la vetta più alta dell’Olimpo (2.918 metri) era il luogo dove si incontravano gli dei, e Stefani (2.909 metri), la vetta leggermente più bassa, era il trono di Zeus, il padre degli dei. Se si arriva a queste vette, si ha la sensazione di essere quasi in cima al mondo! Altre due cime a quote simili sono lo Skolio (2.911 me) e lo Skala (2.866 m), che delizieranno anche gli alpinisti. Informazioni su sentieri escursionistici, monasteri e siti antichi della zona, su piante e animali autoctoni, si trovano nel Centro Visite vicino a Litochoro.