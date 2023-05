Grecia verso nuove elezioni dopo la vittoria del partito conservatore del premier Mitsotákis

Proposta poco attraente per l’elettorato. La sfida, ora, è molto differente per i vari partiti politici. ND, i cui sostenitori ieri festeggiavano cantando lo slogan “tutta la Grecia è blu” (il colore del partito di Mitsotákis, NdA), può gestire abbastanza comodamente il risultato elettorale di ieri; così come il centrosinistra Pasok, che ha superato le attese attestandosi all’11,46% e confermando come, oltre gli scandali che lo avevano interessato nella decade precedente, l’opposizione a un governo di centrodestra deve passare anche per loro.

Mentre Syriza si trova davanti al compito titanico di modificare il suo messaggio politico, arrivare a tutte le categorie di elettori, probabilmente soprattutto giovani, che non l’hanno votato, oppure essere condannato a una progressiva marginalizzazione politica.

I partiti rimasti fuori dal parlamento, come il movimento di Varoufákis, cercheranno di recuperare terreno. Ma l’impresa sembra molto complessa, perché un voto di protesta contro il governo, salvo ribaltamenti improvvisi nell’opinione dei Greci che non hanno votato ieri, difficilmente si organizza in un mese.

Anche perché il voto di ieri sembra aver premiato tra le altre cose il profilo personale di Mitsotákis, di famiglia ricca e studi in America, rispetto a quello di Tsípras, di classe media e gavetta nel partito che era arrivato al potere negli anni della crisi.