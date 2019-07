Grecia, banche schiacciate da 80 miliardi di crediti deteriorati di Stefano Carrer

Mitsotakis giura da premier 'la Grecia rialza la testa'

Il nuovo governo greco targato centrodestra - composto da esponenti della vecchia guardia ma anche da figure non politiche considerate esperte nei loro settori - ha iniziato a operare con il primo consiglio dei ministri, che hanno giurato ottenendo un passaggio dei poteri che diventerà pieno con la fiducia parlamentare attesa il 21 luglio. Subito, sulle ambizioni del premier Kyriakos Mitsotakis, è arrivata una prima doccia fredda da Bruxelles, dove l’Eurogruppo ha respinto l’idea di allentare i duri vincoli sul bilancio che la Grecia deve rispettare anche dopo l’uscita formale dal bailout avvenuta quasi un anno fa.

«Gli impegni sono impegni», ha detto il presidente Mario Centeno, sostenendo che la credibilità in proposito sia la cosa fondamentale. «L’avanzo primario è la pietra miliare per la sostenibilità del programma in corso e rappresenta la precondizione per eventuali altre misure di sollievo sul debito», gli ha fatto eco il direttore del Fondo salvastati Klaus Regling, con un accenno che lascia aperte possibili condiscendenze solo se resterà in piedi il target-capestro che Mitsotakis tiene più di ogni altra cosa ad abbassare per poter tagliare le imposte a imprese e classe media, ossia un surplus primario al 3,5% del Pil fino al 2022.

Dovrà prepararsi dunque a un compito gravoso il nuovo ministro delle Finanze greco, il 45enne Christos Staikouras, già coinvolto nelle trattative con i creditori avendo fatto parte del governo Samaras tra il 2012 e l’inizio del 2015. Atene potrebbe invocare, in sede negoziale, che sarà difficile raggiungere l’obiettivo sul surplus primario anche perché il governo Tsipras, in primavera, ha preso alcune misure espansive di tenore elettoralistico: la stessa banca centrale greca non ritiene possibile arrivare al 3,5% quest’anno. D’altra parte, nel 2018 il risultato era stato migliore delle attese su questo parametro, arrivando al 4,4%.