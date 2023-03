Grecia, scontro fra un treno passeggeri e un merci: almeno 40 morti e 130 feriti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono almeno 40 le persone che hanno perso la vita e altre 130 quelle rimaste ferite a causa di un scontro tra un treno passeggeri e un treno merci all’altezza della città di Tempe, nella Grecia centrale, sulla tratta fra Atene e Salonicco. Lo riferisce l’emittente pubblica greca Ert, aggiungendo che 66 dei feriti sono negli ospedali di Larissa, Katerinis e Salonicco. La stessa Ert precisa che al momento dell’incidente a bordo del treno passeggeri, che copriva la tratta da Atene a Salonicco, viaggiavano 352 persone, di cui 342 passeggeri e 10 impiegati, mentre sul treno merci si trovavano due membri dello staff.

Il ministro della Salute, Thanos Plevris, si è recato negli ospedali dove sono ricoverati i feriti e dove è in corso il riconoscimento delle vittime. L’operatore ferroviario greco Hellenic Train, gestito dal Gruppo FS Italiane, ha espresso in un comunicato il suo «profondo cordoglio per il tragico incidente» e ha offerto «il massimo sostegno alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti i passeggeri.

Per decisione del premier greco, è stato proclamato un periodo di lutto nazionale di tre giorni per onorare le vittime dell’incidente. Il portavoce del governo, Yannis Economou, ha dichiarato che è già stata avviata un’indagine sulle cause dell’incidente, per chiarire le circostanze che hanno portato i due treni a percorrere molti chilometri sulla stessa linea per poi scontrarsi.

Gli operatori: oltre 350 passeggeri a bordo. Si indaga sulle cause

Il treno passeggeri era diretto da Atene a Salonicco, verso nord, e secondo l’operatore ferroviario Hellenic Train a bordo viaggiavano circa 350 passeggeri. Si ritiene che molti dei morti siano stati trovati nell’area del ristorante vicino alla parte anteriore del treno passeggeri. I due treni che si sono scontrati viaggiavano a grande velocità perché non sapevano che l’altro stesse arrivando e l’impatto è stato così grave che “non è rimasto nulla delle prime due carrozze” dopo l’incidente. È il racconto di un giornalista greco alla Bbc. Le squadre di soccorso stanno ora cercando di spostare i rottami delle carrozze dai binari, ma è molto difficile. “La collisione è stata così grave che le due prime carrozze sono semplicemente scomparse. Il sindaco della città vicino all’incidente ha detto che non è rimasto nulla delle prime due carrozze”, afferma il giornalista.

Scontro fra treni in Grecia, un testimone: "Immagine spaventosa"

Al momento le cause dell’incidente non sono note. Il capostazione di Larissa è stato arrestato nell’ambito dell’indagine, riferisce il sito di Kathimerini. Dopo la collisione nei pressi di Tempe, piccola città vicino a una valle in cui si trovano importanti gallerie autostradali e ferroviarie, a circa 380 chilometri a nord di Atene, diversi vagoni sono deragliati e almeno tre sono andati in fiamme. I sopravvissuti hanno raccontato che diversi passeggeri sono stati scaraventati fuori attraverso i finestrini dei vagoni a causa dell’impatto, mentre altri hanno poi lottato per liberarsi dalle lamiere.