Grecia, servizi e infrastrutture spingono i prezzi sulle isole

Si dice che il tramonto di Oia a Santorini sia uno dei più belli al mondo. E che la vita notturna di Mykonos non abbia nulla da invidiare a Ibiza o Miami. In ogni caso il mare e le spiagge delle isole greche, insieme ai tramonti e alla gastronomia, le rendono una meta sempre più presente nella bucket list dei viaggiatori di tutto il mondo. Ecco perché comprare casa in Grecia interessa sempre di più non solo per usufruirne personalmente, ma per mettere l’immobile a reddito, anche in considerazione del fatto che la fruibilità va ben oltre i tre classici mesi estivi.

Un boost importante per il mercato immobiliare greco viene poi dal Gold Visa Program, che consente di ottenere il passaporto europeo a chi compra casa in Grecia e attira così acquirenti immobiliari da tutto il mondo.

Ma quanto costa comprare casa nel paradiso dell’Egeo? E come sta andando il mercato immobiliare? Nel rispondere ci viene in aiuto un’analisi elaborata da Scenari Immobiliari espressamente per Il Sole 24 Ore.

Il mercato delle isole egee

I dati numerici sull’immobiliare greco indicano che nel periodo 2018-2021 i prezzi del residenziale nelle isole greche sono aumentati tra il 10 e il 30%, a seconda della località e che il 2022 mostra che Mykonos, Paros e Santorini rimangono le destinazioni leader nel Mediterraneo, consolidando ulteriormente la loro dinamica di investimento, anche nel mercato delle case vacanza post-pandemia.

«Il tono positivo del mercato deve fare i conti, negli ultimi sei mesi, con una frenata del mercato delle case e delle ville greche posizionate nelle principali isole a causa del clima generale di incertezza e all'aumento dei costi – spiegano da Scenari Immobiliari –. Gli addetti ai lavori dichiarano quindi che gli acquirenti si stanno dimostrando meno determinati a concludere gli affari. Si tratta di una tendenza che riguarda però soprattutto il livello di ingresso delle case di lusso e molto meno la fascia alta delle proprietà di pregio e rare. Era in qualche modo prevedibile, poiché la prolungata incertezza dello scenario geopolitico, unita alle preoccupazioni per la durata e la profondità della crisi economica, hanno portato a una maggiore riflessione».

Guardando però un po’ più avanti nel tempo risulta evidente la competitività della maggior parte delle isole egee rispetto ai prezzi del Mediterraneo e se togliamo le punte di Mykonos, una vera e propria perla del lusso alla pari di Ibiza o Capri, l’acquisto di proprietà greche lascia un buon margine di apprezzamento nel medio e nel lungo periodo per il settore del lusso. «L’analisi dei dati evidenzia le prospettive positive a lungo termine del mercato immobiliare di lusso greco – confermano da Scenari Immobiliari –. Il mercato immobiliare di lusso greco rappresenta solo il 4% del mercato principale del Mediterraneo. La stima è che il mercato greco degli immobili di lusso crescerà significativamente nel medio e lungo termine».