Grecia al sorpasso? In 3 anni spread con Italia crollato da 1.000 a 13 punti base

La “protezione” offerta dal Qe (acquisto di titoli da parte della Bce al ritmo di 20 miliardi al mese) dovrebbe garantire una relatività stabilità per la carta italiana. Anche se gli investitori - come peraltro dimostrato dalla reazione delle ultime 24 ore - mantengono i riflettori puntati sull’andamento politico, consapevoli che al di là del fatto che non faccia più parte della maggioranza di governo, il primo partito in questo momento resta nettamente la Lega, in passato più volte espressosi con toni euroscettici (il vero timore per gli investitori). Resta poi da superare il test della manovra di Bilancio.

L’Unione europea a questo giro offre più flessibilità (circa 12 miliardi) ma eventuali tensioni del governo sulle singole misure potrebbero far emergere qualche scricchiolìo nascosto in una maggioranza che in ogni caso sembra poggiare su basi fragili.

Singolare poi che ai livelli attuali lo spread tra Italia e Grecia - che nel 2016 sfiorava i 1.000 punti - ieri quotava ad appena 13 punti base (i titoli di Atene a 10 anni rendono l’1,23%). Certamente più per effetto del crollo dei tassi greci che non per l’impennata degli italiani. Resta il fatto che l’Italia continua ad essere cara. Paga un premio di 80 punti base rispetto alla Spagna e di 86 sul Portogallo. La nuova era dei tassi bassi ha ridato slancio ai Piigs, quel brutto acronimo con cui fino a qualche anno fa venivano etichettati Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. Ma tra questi l’Italia è quello che arranca di più. E non è da escludere che, se dalla politica non arrivino chiari segnali di distensione, nelle prossime settimane la Grecia compia il clamoroso soprasso.

