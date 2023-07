Grecia a sorpresa per una vacanza in mezzo al Mediterraneo

Le sue acque cristalline, i tramonti da cartolina, le spiagge di sabbia e quelle di roccia vulcanica, eppoi le immancabili caratteristiche casette in calce bianche: l'estate in Grecia è fatta di questi e altri elementi (cibo, storia e tradizioni non possono che far parte del pacchetto) e per chi vuole gustarsi una vacanza in terra ellenica con sorpresa può dare un occhio alle proposte di Flappin, piattaforma di travel spagnola che punta sui viaggi con destinazione finale sconosciuta fino a due giorni prima della partenza. Dodici le opzioni possibili a disposizione di Millennials e Generazione Z per soggiornare nelle isole più conosciute e frequentate come Santorini, Zante, Kos, Mykonos, Rodi, Creta e Corfù. Il programma prevede voli diretti, la possibilità di scartare all'occorrenza fino a sette destinazioni (di cui tre in modo completamente gratuito) e quella di aggiornare la tipologia di location in base alle proprie esigenze. Si parte da 399 euro.

