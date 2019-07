Grecia: Tsipras ha perso ma resta al centro della scena politica Dopo le elezioni, già oggi il suo rivale di centro-destra Kyriakos Mitsotakis lo sostituisce a capo del governo. Ma la sinistra di Syriza ha recuperato consensi rispetto alle Europee di maggio e afferma la sua posizione-chiave in un contesto politico che rilancia il bipolarismo. L’ex premier resta carismatico ed è pronto a dare battaglia da capo dell’opposizione: alcuni suoi sostenitori hanno persino festeggiato di Stefano Carrer

4' di lettura

Una sinistra che perde, notoriamente, è spesso maestra nel trovare motivi di consolazione. Rimangono nella memoria certi titoli dell'Unità di un tempo, quando di fronte a una grave sconfitta elettorale usciva con titoloni equivalenti a un «È salva la moglie di Cesare» dopo le Idi di Marzo. In Grecia il premier della sinistra radicale Alexis Tsipras lascia già oggi il posto al suo rivale, il leader del centrodestra Kyriakos Mitsotakis, ma può trovare reali ragioni per non disperare, anzi: la sua è una sconfitta onorevole, dignitosa, non preclusiva di riscatto e di nuove speranze. Tanto che molti suoi sostenitori domenica hanno addirittura festeggiato.



Meglio delle attese

Se pure Nuova Democrazia ha sfiorato il 40% dei consensi, Syriza ha recuperato quasi l'8% rispetto alle Europee di maggio risalendo al 31,5% e ha superato le previsioni della vigilia: diventa un ormai consolidato polo politico in un contesto tendenzialmente bipartitico, attrae comunque quasi un terzo degli elettori e può aspirare ad aggregare ulteriori consensi se il nuovo governo dovesse incepparsi.



Non a caso Tsipras non ha mancato di ricordare che meno di 5 anni fa Syriza era solo un partitino al 4% marginalizzato nella vita politica del Paese. Per lui, il 44enne che ha messo finalmente la cravatta, per scommessa, solo il giorno in cui riuscì l'anno scorso a porre fine al giorno del salvataggio finanziario, potrebbe essere persino salutare un bagno nei panni di leader dell'opposizione che, da ex ragazzo della sinistra antagonista, dovrebbero risultargli congeniali. Tanto più che le prossime elezioni dovrebbero svolgersi non con un premio al partito di maggioranza relativa, ma con un nuovo sistema integralmente proporzionale che renderebbe più facile mantenere o aumentare il numero degli 86 parlamentari conquistato ieri.



Venti contrari

In queste elezioni Tsipras aveva tutti i venti contrari: una immagine di governo inevitabilmente logorata presso un popolo reduce da un decennio economico perduto; una classe media che non riconosce la ripresa economica in quanto non la percepisce più di tanto; una opposizione implacabile che l'ha presentato come arrogante e campione delle tasse (come se fossero una idea sua e non delle necessità imposte dal terzo memorandum); la delusione delle frange irritate dal voltafaccia dell'accettazione del rigore dei creditori europei, che hanno fatto entrare in Parlamento il suo ex ministro Varoufakis; lo sdegno dei molti - soprattutto nel settentrione del Paese - che non hanno accettato il suo accordo politico con la Macedonia del Nord che ha spianato al strada per Skopje verso l'ingresso nella Nato e nella Ue.

Su questo e altri punti, certamente Tsipras non ha avuto timore di sfidare l'impopolarità per fare scelte sollecitate o semi-imposte dall'Europa: da iniziale spauracchio dell'Unione si è guadagnato i galloni di “buon europeo”. Ma passare dal fomentare le piazze a scelte “responsabili” di governo è oneroso.