Grecia- Vikos-Aoos

Vikos-Aoos - (Holidu via Pixabay)

La Grecia, come la Polonia, è rappresentata da due parchi nazionali in questa classifica e chiude la top ten con il Parco Nazionale Vikos Aoos, situato in una regione chiamata Zagori. Il Parco Nazionale prende il nome da due gole, di cui la Gola di Vikos è la più conosciuta - in parte perché è nel Guinness dei primati. La ragione: il rapporto tra il punto più profondo e la larghezza più bassa è il più grande del mondo. Una scala di pietra storto piena di serpentine, i gradini di Vradeto, conduce direttamente nella gola. Affascinante: i 45 villaggi della regione di Zagori sono collegati da vecchi ponti ad arco in pietra e tortuosi sentieri degli asini.