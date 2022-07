Ascolta la versione audio dell'articolo

Imparare, o ripassare, il greco non è mai stato così facile, grazie a schede, versioni ed esercizi da fare in pochissimo tempo e nelle situazioni più disparate: in coda, durante una pausa o nei ritagli di tempo. Il Sole 24 Ore presenta in edicola per un mese da martedì 26 luglio il volume “Greco antico in 5 minuti. Mettere alla prova le proprie capacità non è mai stato così facile” di Francesco Zevio un nuovo e originale titolo dedicato questa volta a una “lingua morta” che non è mai stata così viva, grazie ai programmi scolastici ma anche ai tanti appassionati e a una riscoperta della cultura classica. Lingue come il latino e il greco stanno attualmente vivendo una rinascita anche dal punto di vista editoriale. Nasce così un manuale che, grazie alla sua struttura semplicissima e ai suoi esercizi da svolgersi cinque minuti alla volta, saprà guidare il lettore durante l'apprendimento di una lingua complessa e (solo apparentemente) lontana da noi. Pochi minuti saranno sufficienti per ampliare la conoscenza della lingua e della cultura greca antica, giusto il tempo di un caffè.