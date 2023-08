Greco (Cnf): «Intervenire sulla laurea per il ricambio generazionale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, si sa che gli avvocati sono troppi.

Quindi il calo dei laureati in giurisprudenza è una buona notizia?

Niente affatto. È vero che 240mila avvocati in Italia sono tanti e che il nostro sistema giudiziario non può reggerne il peso, ma il calo di interesse dei giovani verso gli studi di diritto e verso questa professione è comunque preoccupante.

Quali sono i fattori dietro questa perdita di interesse?

Sicuramente ha influito la riduzione dei redditi, dopo l’abolizione dei minimi tariffari. Ma anche i costi della giustizia sono ormai troppo elevati. Senza contare che il processo ormai sembra un percorso a ostacoli. La vera riforma della giustizia sarebbe l’aumento degli organici in magistratura.

Come riavvicinare i giovani? Occorre innovare gli studi di Giurisprudenza. Introdurre nuove materie quali il diritto delle tecnologie e quello ambientale, più vicine agli interessi dei giovani. E poi rendere la didattica più pratica. A breve il Consiglio nazionale forense incontrerà i direttori dei dipartimenti di Giurisprudenza per avviarci in questa direzione.