Green bond, il Btp verde in rampa di lancio. Sei i settori da finanziare

Destinatari e ammontare

Per quanto riguarda i destinatari delle emissioni green «al momento possiamo dare per certo che verrà collocato fra gli investitori istituzionali – ha specificato Iacovoni -. Stiamo invece discutendo la possibilità di estendere il collocamento anche al retail». Una tale possibilità era stata espressamente richiesta da Anna Genovese, commissario Consob, in un'audizione in Parlamento tre anni fa.

Sull’ammontare invece Iacovoni non si è sbilanciato. Lo ha fatto invece sul timing non escludendo una prima tranche del programma green già entro dicembre. «Sul BTp green – ha aggiunto Iacovoni – sarà indispensabile un coordinamento fra i ministeri responsabili. Fino a oggi è stato già realizzato un lavoro informale di analisi sul bilancio. È stato firmato nei giorni scorsi il Dpcm per la costituzione del comitato ora al vaglio della Corte dei conti. Appena ci sarà il via libera, l’organismo dovrebbe validare il lavoro fin qui effettuato». E a quel punto anche l'Italia potrà cominciare ad emettere titoli di Stato green.