«Green bond», ecco perché le obbligazioni verdi non fanno sempre bene all’ambiente

Il report di Insight rivela però che oltre il 15% dei green bond e oltre il 16% degli impact bond analizzati nel 2019 sono “sospetti”, nel senso che ci sono dubbi sulla reale sostenibilità dell'emissione, per vari motivi ma soprattutto per una mancanza di trasparenza sul modo in cui i finanziamenti verranno utilizzati per finanziare progetti “verdi”. Degli 83 green bond passati al microscopio dagli analisti di Insight, 13 hanno un rating “rosso”, in netto peggioramento rispetto al 2018 quando una sola emissione era risultata sospetta.

«Sul fronte trasparenza ci sono peraltro esempi di eccellenza - sottolinea Joshua Kendall, analista senior di Insight Investment nel settore ESG - ma molti dei report al contrario non spiegano in dettaglio come vengono utilizzati i proventi delle emissioni, il che secondo noi dovrebbe rappresentare un requisito minimo per green bond e impact bond». Gli investitori dovrebbero essere infatti in grado di conoscere il reale impatto ambientale dei loro investimenti, continua Kendall.

Invece queste informazioni talvolta sono nebulose o assenti, per esempio nel settore costruzioni, responsabile di circa il 49% delle emissioni globali di CO2. «In certi casi, i finanziamenti raccolti con i green bond possono potenzialmente essere utilizzati per il pagamento di altre obbligazioni in scadenza che non sono sostenibili», sottolinea l’analista di Insight.

Il panorama delle obbligazioni verdi non è tuttavia così nero. Per fortuna esistono settori e aree geografiche dove sono stati fatti grandi passi avanti, sottolinea Kendall: per esempio le telecomunicazioni, dove questo tipo di obbligazioni stanno finanziando progetti di sostenibilità che peraltro sarebbero comunque stati effettuati, ma soprattutto il settore delle utilities europee, dove i green bond vengono utilizzati per creare impianti di produzione di energia solare o eolica.