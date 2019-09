Green carpet fashion awards, vince la concretezza: gli artigiani sono le nuove celebrities

Green Carpet Awards, a Milano gli Oscar della moda sostenibile Photogallery30 foto Visualizza

L’idea di costruire aziende più sostenibili è il frutto di un approccio “visionario” che ha caratterizzato alcuni degli imprenditori del settore, fin da prima che l’attenzione all’ambiente diventasse un movimento “popolare”. Tra questi c’è François Henri Pinault, presidente e ceo di Kering, premiato con il «Gfca Visionary award». «Combattere per la sostenibilità implica un grande sforzo, una grande deduzione perché se si vuole cambiare il modo di fare business, bisogna reingegnerizzare tutti i processi», ha detto Pinault. Dietro incarico del presidente francese Emmanuel Macron, il presidente e ceo di Kering ha creato il “Fashion Pact” che riunisce 32 aziende del settore nell’impegno green e di cui ha svelato il prossimo incontro in agenda: il 24 ottobre , a Parigi, verrà stilata una prima lista degli obiettivi concreti che le aziende aderenti vogliono perseguire.

Del patto fa parte anche Zegna che con il progetto #Usetheexisting, insieme a Max Mara (per il progetto Camelux), ha ricevuto il «Cnmi award in recognition of sustainability»: «Zegna da sempre si ispira alla visione pionieristica del fondatore Ermenegildo, che per primo capì l'importanza di sviluppare l'azienda rispettando la natura e promuovendo progetti sostenibili», ha detto il ceo Gildo Zegna.

Tra gli altri premi sono stati consegnati il «Gcfa Circular Economy Award», vinto da Healthy Seas, che recupera le reti da pesca che vengono impiegate nella realizzazione di fibre di riciclo come il re-nylon; il «Gcfa award for Technology and Innovation», assegnato a Sicit, azienda conciaria che ha fatto della sostenibilità il proprio vessillo; il «Social Media Changemaker Award», andato alla supermodella Doutzen Kroes, impegnata nella difesa degli elefanti in Kenya; l’«Eco Stewardship Award» che ha visto salire sul palco i gondolieri di Venezia, che hanno scelto di utilizzare la lana per le loro divise ufficiali, e il «North Star Award» condiviso dalla Nyu Stern e dalla Union of Concerned Researchers in Fashion.

A vincere il contest dedicato ai giovani talenti e intitolato a Franca Sozzani è stata Flavia La Rocca, designer romana, classe 1985. Dopo aver lavorato da Blumarine, Prada, Valentino e Vivienne Westwood, Flavia ha lanciato il suo brand nel 2013, cercando di limitare l’impatto ambientale delle sue creazioni.

Chiuso il sipario, una parte degli ospiti attraversa la vigna e si avvia alla sontuosa cena («milanese», come ha sottolineato il sindaco Sala) allestita a Palazzo Marino; un’altra si avvia verso casa. E se tacchi e abiti lunghi impediscono soluzioni ecologiche come una passeggiata o una pedalata (sotto la pioggia, oltrettutto), c’è chi si accorda per dividere un taxi e risparmiare qualche emissione di gas di scarico. Missione compiuta, insomma: lo scopo della serata, del resto, è quello di mettere il luce le best practices e contribuire al cambiamento.