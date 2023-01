Green nel carrello: il 65% degli italiani sceglie le confezioni sostenibili

Ascolta la versione audio dell'articolo

La sostenibilità attita i consumi. Lo sostiene Nomisma, che ha appena pubblicato l'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio Packaging del largo consumo: secondo gli analisti dell’istituto bolognese, il 65% degli italiani preferisce mettere nel carrello quei prodotti che hanno una confezione più sostenibile. L’analisi ha rilevato inoltre che il 76% delle famiglie vorrebbe che sulle etichette degli alimenti venissero indicati i punteggi di sostenibilità di ogni singolo prodotto. Stando alla ricerca, il 58% degli italiani sta adottando strategie di riduzione degli sprechi.

Il rispetto per l’ambiente è dunque entrato nelle scelte dei consumatori: per il 35% rappresenta un fattore determinante per le scelte future, mentre il 57% dichiara di tenerne già conto oggi. Nello specifico, quello energetico e idrico è l'ambito in cui l'80% delle famiglie presta più attenzione, seguito dall'acquisto di prodotti alimentari e bevande (77%), e mobilità e spostamenti (56%).

Un prodotto senza overpacking (58%), interamente riciclabile (56%), con ridotte quantità di plastica (47%) contiene le tre caratteristiche di sostenibilità più ricercate dai consumatori, rileva l’Osservatorio di Nomisma. Il cartone per bevande risulta essere maggiormente percepito come sostenibile nelle bevande (59%). Quando si tratta di prodotti confezionati è invece il vetro il materiale ritenuto più green (67%). Le informazioni presenti in etichetta che influenzano maggiormente le scelte di acquisto alimentari sono l'origine delle materie prime (nel 54% dei casi), le modalità di riciclo della confezione (48%), i metodi di produzione del prodotto (40%), l'impatto ambientale della confezione (38%), la catena di fornitura e filiera (36%). «Il 67% degli italiani è convinto che, anche se ci sarà un rientro dell'inflazione, i prezzi non torneranno ai normali livelli degli ultimi anni con conseguenze dirette sul carrello della spesa - ha commentato Silvia Zucconi, responsabile market intelligence & business information di Nomisma - malgrado un'erosione del potere di acquisto e il ricorso a inevitabili strategie di risparmio, sta però crescendo in modo significativo la sensibilità degli italiani verso l'acquisto di prodotti caratterizzati da un packaging che non solo deve presentare caratteristiche di sostenibilità, ma che dovrebbe anche essere un veicolo per trasmettere valori e informazioni utili a supportare la decisione di acquisto».