Green deal: digitale, mobilità e consulenza nel maxi piano Ue Si parte da un pacchetto di risorse di 7,5 miliardi ma puntando sulla quota del budget destinata all’ambiente che «deve essere almeno il 25%» di Giuseppe Chiellino

Attivare investimenti “verdi” per mille miliardi di euro in dieci anni, un trilione, partendo da un pacchetto di risorse fresche di appena 7,5 miliardi ma puntando anche sulla quota del budget comunitario destinata all’ambiente che «deve essere almeno il 25%». Comincia dalle cifre la scommessa tra la realtà e le ambizioni del Green deal europeo, il piano con cui Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Ue, ha voluto dare un’impronta al suo mandato.

È chiaro già da ora che questa politica, con cui l’Europa diventa punto di riferimento nella lotta al cambiamento climatico, avrà successo se riuscirà ad attivare non solo i policy makers nazionali e locali, ma anche il settore privato, che significa non tanto e non solo la singola impresa, ma interi settori produttivi. Con un nuovo equilibro tra pubblico e privato che quanto più sarà solido tanto più sarà efficace.

I 7,5 miliardi di “fresh money” per il Just transition fund ricavati dal bilancio pluriennale della Ue (MFF) sotto il cappello della politica di Coesione, sono dunque l’innesco di un processo che ha obiettivi molto più ampi. Andranno divisi tra i 27 Stati membri in un orizzonte di sette anni (2021-2027), la durata della programmazione europea. Tra gli impegni iniziali e il punto di arrivo immaginato c’è un mare di cifre, soggetti e strumenti anche finanziari, come quelli della Bei e di InvestEu (il Piano Juncker), che nel 2030 dovrebbero portare a un trilione di investimenti. In concreto, però, il piano von der Leyen avrà successo se la spinta del Green dealsarà raccolta e accompagnata dagli Stati membri e dai privati, con l’effetto moltiplicatore dei cofinanziamenti e degli investimenti aggiuntivi.

Parliamo delle imprese, ma anche dei professionisti che saranno coinvolti in questa grande operazione. Mobilità, edilizia e produzione manifatturiera sono i tre fronti in cui sarà concentrata la domanda di competenze e professionalità in grado non solo di valutare l’impatto ambientale della progettazione, dei processi produttivi, dei materiali e dell’organizzazione del lavoro, ma soprattutto di impostare le azioni per il cambiamento.