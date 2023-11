Green Deal, ecco i 166 progetti strategici Ue per l’energia. C’è anche la dorsale idrogeno italiana

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è anche la dorsale italiana per il trasporto di idrogeno tra Italia, Austria e Germania tra i progetti, già in corso o da sviluppare, che coinvolgono il nostro Paese inseriti nella prima lista Ue dei progetti di comune interesse (Pci) sulle infrastrutture energetiche svelata oggi a Bruxelles. Sulla lista figurano anche le interconnessioni delle reti elettriche tra Corsica e Sardegna e tra Sicilia e Tunisia, due progetti analoghi per collegare Italia e Austria, due proposte per il trasporto della CO2 via tubo e il progetto già selezionato per la connessione gas con Malta.

La Commissione Ue ha adottato il primo elenco di progetti di interesse comune (Pci) e progetti di reciproco interesse (Pmi) in linea con il Green Deal europeo. Tali progetti infrastrutturali transfrontalieri aiuteranno l’Unione a raggiungere gli obiettivi energetici e climatici. I progetti beneficeranno di procedure di autorizzazione e regolamentazione semplificate e diventeranno ammissibili al sostegno finanziario Ue da parte del meccanismo per collegare l’Europa (Cef).

Stop al sostegno a combustibili fossili

L’elenco è adottato nell’ambito della revisione della regolamentazione delle reti transeuropee per l’energia (Ten-E) che pone fine al sostegno alle infrastrutture per i combustibili fossili e si concentra sulle infrastrutture energetiche transfrontaliere del futuro. Quelli di interesse comune sono progetti all’interno del territorio dell’Unione, i progetti di reciproco interesse, compresi per la prima volta, collegano la Ue con altri paesi. La Commissione indica che è impegnata a garantire che i progetti siano completati rapidamente e possano contribuire a raddoppiare la capacità della rete dell’Unione entro il 2030 e a raggiungere l’obiettivo del 42,5% di energia rinnovabile.

Oltre la metà dei progetti a reti elettriche

Dei progetti selezionati oltre la metà (85) riguardano le reti elettriche, molti dei quali dovrebbero essere commissionati tra il 2027 e il 2030; per la prima volta sono inclusi progetti relativi all’idrogeno e all’elettrolizzatore (65), che svolgeranno un ruolo importante nel consentire l’integrazione del sistema energetico e la decarbonizzazione dell’industria; l’elenco comprende anche 14 progetti di rete Co2 in linea con gli obiettivi di creare un mercato per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

Obiettivo 2030

I progetti selezionati beneficiano di procedure semplificate di autorizzazione e regolamentazione e del sostegno finanziario dell’Ue nell’ambito del Meccanismo per collegare l’Europa (Cef). Fatta eccezione per due progetti di connessione alle reti gas, l’elenco pone fine al sostegno alle infrastrutture per i combustibili fossili e si concentra sulle infrastrutture energetiche transfrontaliere del futuro. L’elenco comprende i Pci, progetti all’interno del territorio dell’Ue, e per la prima volta anche i Pmi, che collegano l’Ue con altri Paesi. L’obiettivo è completare rapidamente i progetti per raddoppiare la capacità di rete dell’Ue entro il 2030. L’elenco sarà ora sottoposto all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio, che hanno due mesi di tempo per accettare o respingere la lista nella sua interezza, ma non possono modificarlo.