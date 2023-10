«Green deal, l’Europa deve fissare gli obbiettivi ma non le modalità»

Quali settori pensa di tutelare in particolare?

Oggi le politiche di sostegno pubblico basate su logiche settoriali sono in buona parte superate. Le imprese vanno guardate come parti integranti di supply chain, all’interno delle quali contribuiscono a creare una porzione del valore complessivo generato: è un approccio ortogonale a quello classico per settori, che tiene conto di interconnessioni complesse e valuta le ricadute di sistema.

Ciò non vuol dire non porsi delle priorità di intervento: ma i criteri sono più di carattere dimensionale o basati sui benefici per la collettività e il territorio, meno di natura settoriale.

Le misure sono quelle tradizionali o state pensando ad altri strumenti?

Gli uni e le altre sono ugualmente indispensabili. Con il rialzo dei tassi un’offerta più rigida dal sistema bancario, la finanza alternativa può offrire soluzioni complementari, al di fuori del tradizionale circuito del credito. Finlombarda opera anche in questo ambito, sottoscrivendo, in compartecipazione con altri investitori istituzionali, minibond emessi da imprese lombarde. Più di recente, abbiamo aperto questo strumento ai nuovi canali fintech, avviando l’operatività anche mediante piattaforme di crowdfunding. Questo non vuol dire rinunciare a prodotti più classici, basati su una consolidata partnership con le banche “tradizionali”, rispetto alle quali non ci sentiamo alternativi, né tanto meno in concorrenza.