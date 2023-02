Green deal, ora le multiutility sostengono l’autoproduzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Dopo i grandi player nazionali, ora è la volta delle multiutility del territorio. Sulla spinta del superbonus e della crescita sul mercato di investimenti per l’efficienza energetica, in molti si sono attrezzati per proporre al mercato servizi di consulenza, progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici per case indipendenti e condomini. «Nel corso del 2022 – racconta Gianluca Bufo ad di Iren Mercato – abbiamo realizzato più di 6mila impianti per abitazioni singole. C’è una forte domanda spontanea e una altrettanto forte propensione verso il modello di autoconsumo». Va in questa direzione il servizio di consulenza attivato in collaborazione con Green Pea a Torino e destinato alle case unifamiliari. «Quella della sostenibilità – aggiunge Bufo – deve diventare una esperienza di consumo. Monitoreremo l’andamento dell’iniziativa aperta nella sede Green Pea di Torino e poi valuteremo come allargare il servizio ad altri nostri punti vendita». All’iniziativa sarà riservata una nuova area espositiva al piano home del Centro commerciale dedicato alla sostenibilità.

Per il Gruppo, che opera tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, è il ramo Iren Smart Solutions a seguire i progetti di impianti fotovoltaici per i condomini, con all’attivo 700 interventi seguiti nell’arco di un anno. Al centro della strategia di sviluppo di questi nuovi business da parte di Iren ci sono l’attenzione alle filiere, ai materiali e alla rete di installatori. «Nel 2022 abbiamo sostenuto la crescita del parco fornitori e abbiamo iniziato a fare scorte di materiali come i pannelli solari, con un magazzino stimato in 10 milioni di euro» spiega Bufo. Altro aspetto, la formazione degli installatori e delle imprese che offrono servizi. Una trentina poi le comunità energetiche seguite da Iren che, in portafoglio, ha ordini per un’altra trentina di interventi.

Loading...

La valdostana CVA ha iniziato a lavorare sul fronte dell’efficienza energetica e dell’autoconsum, con impianti fotovoltaici, grazie al Superbonus. «Abbiamo lavorato come prime contractor – racconta il presidente Marco Cantamessa – e ora abbiamo all’attivo un centinaio di interventi su condomini». Per chi produce e commercializza energia, sostenere l’autoconsumo non va contro il proprio modello di business: «In realtà – sottolinea Cantamessa – stiamo andando verso una elettrificazione crescente delle case e il fabbisogno energetico tenderà ad aumentare. Ampliare il nostro business in questo settore significa fidelizzare il cliente ed avere la possibilità di fare cross selling». La stategia per incrementare questi servizi è sostenere partnership con società specializzate, anticipa Cantamessa, «per ampliare sempre più il nostro business». Forte anche per Cva l’attenzione verso le comunità energetiche, un tema trasversale anche per le utility che operano sul territorio come Egea, società del Cuneese che oggi associa 107 comuni – Alba, Bra, Fossano, Savigliano e Mondovì sono i più grandi – e 200 soci privati tra aziende e famiglie industriali come Merlo e Miroglio. «Abbiamo un vantaggio nel dialogo con il mercato, perché veniamo dal piccolo, dalla capacità di servire piccole comunità – spiega Pierpaolo Carini, presidente del Consiglio di gestione di Egea – Siamo leader nella realizzazione di impianti di teleriscaldamento di dimensioni limitate e serviamo con i nostri impianti 18 comuni». Un migliaio i condomini seguiti per realizzare impianti di efficientamento energetico mentre un’area di business relativamente nuova è costituita dagli impianti di produzione di biometano e biogas, tra Piemonte e Lombardia. «Il più importante – racconta Carini – lo abbiamo realizzato a Cella Dati, nel Cremonese Si tratta di una tecnologia che ha grandi potenzialità e che potrà contribuire a rendere più sostenibili i nostri consumi perché il biometano potrà essere impiegato per il teleriscaldamento per abbattere le emissioni». Infine c’è per Egea anche il mondo degli impianti idroelettrici di taglia medio piccola, da 400 kiloWatt/h. «Realizzare impianti di questo tipo – aggiunge Carini – significa agire sul locale con competenze globali e massimizzare gli effetti sul tessuto di artigiani e imprese locali». Quanto al business diretto con i privati, «ci stiamo lavorando – aggiunge – perché c’è una grande richiesta sul mercato».

Anche Axpo Italia, società, con quartier generale a Genova, è entrata ufficialmente nel settore delle energy service company, attraverso lo spinoff Aesi (Axpo energy services Italia), fondata nel 2017. «Abbiamo lavorato - afferma Marco Garbero, general manager dell’azienda - col superbonus del 110%, ricorrendo molto a partnership. Ma il nostro core business è per clienti dalla Pmi in su; proponiamo loro una soluzione di generazione distribuita: dove c’è un’industria che consuma, noi sviluppiamo progetti ad hoc, come ad esempio il fotovoltaico sul tetto del capannone con l’energia che viene prodotta direttamente in loco; oppure sistemi di cogenerazione. Proponiamo soluzioni in diversi modelli di business: possiamo vendere o noleggiare un impianto, garantendo rendimenti molto elevati: risparmio fino al 30% rispetto alla situazione attuale». Il fotovoltaico, in particolare, dice Garbero, «negli ultimi sei mesi, complice l’incremento dei prezzi dell’energia, ha avuto una rinascita: riceviamo più di 10 richieste la settimana. Siamo piccoli ma abbiamo 18 impianti in cantiere».