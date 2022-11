Green e lavoro, i giovani talenti non vogliono il posto fisso ma quello giusto

La ricerca di profili executive e middle in questo campo, rispetto all’inizio dell'anno, è cresciuta, secondo W-Executive. Molte aziende stanno assumendo figure in grado di gestire e supervisionare il consumo interno, come sustainability o energy manager, responsabili acquisti, project manager fotovoltaico.

«La vera sfida per le organizzazioni sarà farsi scegliere dai candidati, soprattutto dai più giovani: negli ultimi anni assistiamo, in un’altissima percentuale di casi (oltre il 80%) a valutazioni estremamente consapevoli da parte dei professionisti nel considerare la sostenibilità un driver fondamentale che pesa nella scelta di una nuova azienda al pari di progetti, clima aziendale, pacchetto retributivo e benefits – commenta Raffaele Bonfitto, equity partner & founder di W-Executive –. Il candidato ha la necessità di comprendere se l'azienda che sta valutando è sostenibile ed etica, elemento che solo fino a pochissimi anni fa era quasi totalmente assente».

Diversity, inclusione e territorio

Non solo ambiente: inclusione, diversity, territorio sono tra i principali temi di interesse dei nuovi candidati. Una attenzione crescente, che non interessa più solo ambiti come servizi, digitale e finance, ma si consolida anche nel manifatturiero.

«Le generazioni più giovani – dice Laura Piccolo, direttore commerciale di Openjobmetis – non scelgono più il proprio percorso lavorativo esclusivamente in funzione degli aspetti economici o guardando alla gavetta. Diventa prioritaria la conciliazione vita-lavoro e quest'ultimo è inteso sempre più come realizzazione della propria progettualità. L'attenzione al benessere dei lavoratori da parte delle aziende e le prospettive diventano elementi di grande importanza nella scelta dei candidati».

L'analisi dell'impatto ambientale e sociale delle imprese è un passaggio sempre più frequente prima di un colloquio. «È cambiato anche il nostro modo di lavorare – aggiunge Piccolo -. Sono nate nuove figure professionali, dal manager della sostenibilità a quello della diversity, e stanno prendendo forma percorsi di formazione. Il ruolo di chi si occupa di risorse umane è diventato maggiormente proattivo, andiamo a cercare i talenti, senza attendere le candidature, e approfondiamo il contesto aziendale nel quale potremmo inserirli anche sul fronte delle policy di sostenibilità».