Green e servizi portano in alto la Sardegna

Ci sono due regioni quasi agli antipodi del Paese, in cima alla graduatoria dedicata ad «Ambiente e Servizi»: da un lato la Sardegna - con la capoclassifica Oristano - e dall’altro il Trentino Alto Adige, che piazza Trento e Bolzano al terzo e al sesto posto. Nelle prime cinque posizioni compaiono anche Milano, Trieste e Venezia, però è soprattutto l’exploit delle sarde a colpire: si piazzano tutte nella prima metà della classifica e l’ultima (Sud Sardegna, 43ª) precede tutto il resto delle province del Mezzogiorno.

Oristano si mette in luce, tra l’altro, conquistando due podi: il secondo posto per densità di farmacie, alle spalle di Isernia, e il terzo per la qualità della vita dei bambini, dietro a Cagliari e Udine. Quest’ultimo indicatore (pubblicato dal Sole 24 Ore a giugno insieme con quelli dedicati ai giovani e agli anziani; si veda a pag. 32) si riferisce alle condizioni di vita e ai livelli dei servizi offerti nei territori ed è riproposto per le tre fasce di età.

Un’altra indagine (Ecosistema urbano di Legambiente, uscita su queste pagine a novembre) fornisce materiale riguardo alla sostenibilità ambientale dei capoluoghi di provincia. Se Milano primeggia nell’offerta di trasporto pubblico, altrettanto fanno Ferrara nella raccolta differenziata, Agrigento nella qualità dell’aria, Reggio Emilia nelle piste ciclabili. A questi parametri si può aggiungere l’indice climatico elaborato da 3Bmeteo: Imperia si afferma davanti a una lunga serie di territori di mare, mentre la pianura padana monopolizza il fondo della classifica.

Tornando ai dati rilevati nei soli capoluoghi, ecco l’indice ICityRank, legato ai servizi digitali dei Comuni per i cittadini. Firenze precede altri tre grandi centri (Milano, Bologna e Roma), mentre è prevalentemente al Sud che si riscontrano i ritardi maggiori, nonostante lodevoli eccezioni come Cagliari, Palermo e Napoli (al nono, 12° e 26° posto).

Trieste, leader nella Qualità della vita 2021, si stacca nettamente verso l’alto nell’indicatore della spesa sociale dei Comuni, che in coda fa registrare lo sprofondo delle aree calabresi, tutte comprese tra la 101ª posizione di Catanzaro e la 107ª e ultima di Vibo Valentia.