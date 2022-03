Green economy, doppio appuntamento via web per la transizione italiana

Ascolta la versione audio dell'articolo

Doppio appuntamento all’insegna della sostenibilità per il Sole 24 Ore. Il 23 marzo, dalle 9,15 alle 13,00, si terrà in diretta streaming l’Hydrogen Forum, un momento di confronto alla luce delle nuove opportunità offerte dal Pnrr e delle più attuali sfide geopolitiche internazionali, per fare il punto sugli scenari e le strategie di transizione ecologica e sviluppo economico dell’Italia attraverso l’idrogeno. Sempre in diretta streaming, il 24 marzo, dalle ore 9, si parlerà invece delle 5P (Partnership, Prosperity, Principles, Planet, People) in occasione del Corporate Sustainability Hub, evento organizzato da Sole 24 Ore e Core, in collaborazione con Sda Bocconi School of Management; l’obiettivo è quello di identificare gli ambiti di azione a cui le aziende possono ispirarsi per attivare concretamente processi e percorsi di sostenibilità.

Hydrogen Forum

All’Hydrogen Forum ci sarà l’intervento di Laura Cozzi, Chief Energy Modeller IEA – International Energy Agency, che traccerà un quadro di come l'utilizzo dell'idrogeno si inserisca nel processo di transizione energetica per lo sviluppo sostenibile dell'Italia e dell'Europa. Ad approfondire i trend internazionali e le prospettive per l'Italia nell'utilizzo dell'idrogeno sarà Laura A. Villani, Managing Director & Partner Boston Consulting Group.

Fra i manager del settore interverranno all’evento: Salvatore Bernabei, Ceo Enel Green Power, Responsabile Divisione Global Thermal Generation Enel, Marco Alverà, Ceo Snam, Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato e Direttore Generale A2A, Paolo Gallo, Amministratore Delegato Italgas, Renato Boero, Presidente Iren, Pierroberto Folgiero, Ceo e Managing Director Maire Tecnimont, Daniela Gentile, Ceo Ansaldo Green Tech, Giovanni Brianza, Amministratore Delegato Servizi energetici Edison, Ugo Salerno, Chairman e Ceo Rina, Gianluca Marini, Executive Vice President Consulting Division Cesi, Stefano Erba, Responsabile Pianificazione Strategica e Sviluppo Fnm, Fabrizio Favara, Chief Strategy Officer Ferrovie dello Stato Italiane.

Corporate Sustainability Hub

Il Corporate Sustainability Hub nasce per conoscere e valorizzare le pratiche virtuose e le progettualità attraverso il confronto tra manager di grandi aziende, opinion leader, rappresentanti delle istituzioni e giornalisti. Nel corso dell’evento del 24 marzo, si terranno 5 tavole rotonde della durata di 40 minuti ciascuna, a cui parteciperanno manager di grandi aziende, opinion leader, rappresentanti delle istituzioni e giornalisti del Sole 24 Ore.