Green Ncap: la VW T-Roc è la ICE più “pulita” di sempre

Sei sono le auto testate da Green NCAP nelle seconde serie di prove realizzate nel 2023: Nissan Ariya, Renault Austral, Volkswagen T-Roc, Volvo XC40, Ford Fiesta e la nuova Hyundai Staria. La Ariya elettrica conquista il punteggio massimo di cinque stelle e si si distingue per l’elevata efficienza di ricarica. La grande batteria, infatti, le consente di percorrere più di 500 km, nonostante l'autonomia diminuisca sensibilmente (300 km) in condizioni climatiche fredde (-7°C) e in autostrada. La Austral E-Tech Full Hybrid 200 - che ottiene tre stelle - può contare su un sistema ibrido a 400 V che aumenta l'efficienza energetica, soprattutto nei test al di sotto della velocità autostradale. Inoltre può contare su un propulsore full hybrid che riduce sensibilmente i consumi in condizioni urbane ed extraurbane.

Si aggiudica 2,5 stelle la VW T-Roc con motore a benzina turbocompresso a iniezione diretta da 1,5 litri. Questo veicolo gestisce gli inquinanti nocivi in modo molto efficiente, tale da raggiungere una valutazione di 7,7 punti su 10: il miglior risultato di sempre del Clean Air Index di Green Ncap per un'auto ICE. La XC40 mild-hybrid da 48 V, dotata di un motore turbo benzina da 2,0 l a iniezione diretta raggiunge 2,5 stelle a causa delle significative quantità di gas serra emesso. Identico punteggio anche per la Fiesta a benzina (che non sarà più prodotta dal prossimo giugno). Testata la versione ST- Line Vignale 1.0 l con cambio automatico a 7 marce e ibridazione leggera a 48 V. Solo una stella, infine, per la Staria, grande e pesante van a 7 posti alimentato da un motore diesel da 2,2 litri, che fornisce scarsi risultati negli indici di efficienza energetica e dei gas serra.