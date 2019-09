Green New Deal, la risposta dell’Europa alla generazione Greta

LEGGI ANCHE / Bce, il nuovo «bazooka» di Lagarde è contro il climate change

Un report pubblicato a marzo dall’Esecutivo Ue avvisa che il mancato rispetto dei target di riduzione delle emissioni di gas serra costerebbe tra i 30 e gli 80 miliardi l’anno ai Paesi dell’Unione. Anche per questo von der Leyen ha dato nuovo impulso all’impegno avanzato dalla Commissione lo scorso anno, di azzerare le emissioni entro il 2050. E ha proposto di alzare l’asticella fissata per il 2030, portando il taglio dal 40 al 50% (meglio se 55%) rispetto ai livelli del 1990. Secondo l’Agenzia europea per l’ambiente, nel 2020 si raggiungerà una riduzione del 26%, dal 23,5% messo a segno nel 2017.

Il Green New Deal europeo si regge su un forte rilancio degli investimenti in energia e infrastrutture, in una fase di stagnazione economica. La transizione a un’economia a zero emissioni, secondo la Commissione, dovrebbe regalare il 2% in più di Pil al blocco economico entro il 2050. Nel bilancio 2014-2020, la Ue ha destinato il 20% della sua spesa (206 miliardi di euro) in programmi legati al climate change. Nella proposta di budget 2021-2027, da finalizzare entro fine anno, si sale al 25% (320 miliardi). Attraverso la partecipazione dei privati, von der Leyen vuole arrivare a mobilitare mille miliardi in investimenti “verdi”.

Come spesso capita, l’Europa non marcia unita. Se Germania, Francia, Svezia e Olanda e sempre di più l’Italia spingono in questa direzione, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria ed Estonia puntano i piedi. I quattro a giugno si sono rifiutati di sottoscrivere l’impegno a raggiungere la «carbon neutrality» nei prossimi 30 anni.