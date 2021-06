Green pass, abbiamo provato a chiederlo in 3 modi diversi: ecco com’è andata

4' di lettura

Abbiamo provato a ottenere il green pass in tre modalità diverse, ma non ci siamo riusciti. “Le Regioni ancora non si sono adeguate per rendere disponibili, alla piattaforma nazionale, i dati necessari a fornire il “certificato verde digitale” (o green pass)”, spiega Massimo Mangia, esperto di Sanità digitale (se n’è occupato per anni in Federsanità) e consulente di diversi Governi sul tema.

Sul sito ufficiale del green pass si chiarisce che bisognerà aspettare fino al 28 giugno perché siano disponibili tutte le certificazioni per gli aventi diritto.

Loading...

Dal ministero della salute fanno sapere che sabato mattina 4 milioni di italiani avevano scaricato il pass.

Si conferma quindi che c’è in effetti uno scarto tra il giorno in cui si ha diritto al green pass (dopo il tampone negativo, dal 15esimo giorno dopo la prima vaccinazione o dopo la guarigione) e il giorno in cui il pass è in effetti disponibile al cittadino.

La nota positiva è che tutti gli strumenti sono già pronti e utilizzabili, quindi è già possibile vedere come si può fare, in pratica e operativamente, per avere questo certificato, che com’è noto consentirà spostamenti in Europa e accessi a eventi pubblici e privati.