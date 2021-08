Green pass, anche gli italiani vaccinati all’estero possono avere il documento

2' di lettura

Il green pass diventa accessibile anche per gli italiani che si sono vaccinati all’estero. Una circolare della Salute ha infatti riconosciuto valide le immunizzazioni fatte dagli italiani oltre confine, utilizzando uno dei quattro vaccini autorizzati dall’Ema (Pfizer, Moderna, Astrazeneca, J&J). È possibile il rilascio della certificazione sia per vaccinazione sia per guarigione, emessa dalla Piattaforma nazionale-DGC sulla base dei criteri stabiliti dalla legge.

Come ottenere il certificato di vaccinazione

Cosa bisogna fare per ottenere il green pass a seguito di vaccinazione? Bisogna recarsi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale, presentando, oltre al documento di riconoscimento e l'eventuale codice fiscale, il certificato vaccinale rilasciato dall'Autorità sanitaria estera che riporti: dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); date di somministrazione; dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

In caso di somministrazione della sola prima dose di vaccino già avvenuta all'estero, per ciclo vaccinale a più dosi, la certificazione verde COVID-19 relativa alla prima dose potrà essere richiesta solo se non siano già scaduti i termini di validità stabiliti in relazione al tempo massimo per la somministrazione della seconda dose di quel vaccino (attualmente 42 giorni per i vaccini a mRNA e 84 giorni per Vaxzevria); in ogni caso, al richiedente dovrà essere garantita la somministrazione della dose per il completamento del ciclo vaccinale.

Le modalità per il rilascio del green pass ai cittadini italiani vaccinati o guariti all'estero Visualizza

Come ottenere il certificato di guarigione

Per ottenere la certificazione verde per guarigione bisogna recarsi sempre presso l’Asl di competenza territoriale. E qui presentare il certificato di guarigione rilasciato dall'Autorità Sanitaria estera che riporti i dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);

informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (con data del primo tampone molecolare positivo); dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Obbligo di traduzione in inglese

In entrambi i casi il certificato, in formato cartaceo e/o digitale, dovrà essere redatto almeno in lingua inglese; in caso di altra lingua dovrà essere accompagnati da una traduzione giurata.