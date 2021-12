Green pass, in arrivo un decreto per la revoca ai positivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il green pass continua a essere valido anche se il possessore risulta positivo al Covid e quindi è tenuto a rispettare l’isolamento. Una lacuna nei controlli sulla quale il ministero della Salute ha deciso ora di intervenire con un sistema di revoca temporanea della certificazione verde per i contagiati da coronavirus. Si tratta di mettere in contatto i dati sui tamponi molecolari positivi elaborati dalle aziende sanitarie regionali con la piattaforma green pass gestita dal ministero.

Se la legge italiana prevede già sanzioni per chi, contagiato, violi l’isolamento e provi ad usare il green pass, obiettivo del governo è ottenere una norma a livello europeo. Il ministero è in attesa del via libera del Garante della Privacy che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Del tema aveva parlato il ministro Roberto Speranza in un question time alla Camera: «Resta evidente - aveva detto il 10 novembre 2021 - che chi è identificato come caso positivo è sempre soggetto a isolamento ed è escluso a rigore l’uso del green pass se il titolare è causa di possibile contagio. La revoca segue una doppia opzione: la segnalazione del medico o il tampone positivo i cui dati convergono su piattaforma regionale». Dopo un mese arriva l’intervento per revocare la certificazione verde ai positivi.