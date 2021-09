Green pass, in arrivo un decreto unico per l’estensione a Pa e privati

«Qualcuno della Lega ha votato a favore» ha sottolineato Emanuele Fiano (Pd). Che in seguito ha specificato: «Non alcuni esponenti ma, come dimostrano i numeri, tutta la Lega ha votato l’emendamento di FdI e quindi contro il governo. 134 voti sono in pratica la somma dei loro voti più quelli dell’opposizione. Irresponsabilità e incoerenza nei confronti del governo sono evidentemente le caratteristiche scelte da Salvini e dai suoi quando si affrontano gli argomenti più delicati per i cittadini».

Un altro esponente democratico, Enrico Borghi, su twitter scrive: «A voto segreto, sull’emendamento Meloni di soppressione del greenpass, quasi 100 parlamentari della maggioranza votano contro il governo. Ormai la doppiezza della Lega viene elevata a sistema. A questo punto la domanda è semplice: la Lega non ha più fiducia in Draghi? Lo dica!”.



Nel pomeriggio gli emendamenti interamente soppressivi della certificazione verde presentati da Fdi e “L’Alternativa c’è” erano stati bocciati dall'Assemblea di Montecitorio con 260 no, 59 sì e 82 astenuti: questi ultimi tutti della Lega.

Bonomi: sul costo tamponi ci sia un intervento sociale

Intanto, il giorno successivo all’incontro con i sindacati che chiedono che i costi del Green pass obbligatorio (vale a dire i tamponi per i lavoratori che non sono ancora vaccinati) siano a carico delle aziende, è intervenuto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi : «Nel momento in cui le parti sociali dovessero essere d’accordo e il governo dovesse adottare in emergenza un provvedimento» sull’obbligo del Green pass, ha rimarcato «credo che temporaneamente si possa pensare ad un intervento sociale. Non si può pensare che questo costo sia a carico delle imprese».

Bonomi ha ricordato che «Confindustria da sempre ha detto che è per l'obbligo vaccinale. Ci sono difficoltà a prendere questo provvedimento, purtroppo vediamo che l'eterogeneità della composizione della maggioranza non consente di trovare una sintesi. Ma abbiamo la necessità di mettere in sicurezza i luoghi di lavoro. Lo strumento che oggi abbiamo è il green pass, quindi per noi è fondamentale che il governo assuma il provvedimento di rendere obbligatorio il green pass sui luoghi di lavoro».