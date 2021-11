Green pass, bene l’avvio nelle aziende. L’Inps offre nuovo servizio

Stessa situazione alla Kohler-Lombardini (meccanica): «Nessun problema – dice Claudio Galli, director-Hr Emea –, solo qualche collaboratore ha lamentato la difficoltà a prenotare i tamponi. Molto limitato l’aumento dei certificati di malattia, in linea con la brutta stagione».

Malattie in linea con il trend stagionale anche alla Ammeraal Beltech Srl (nastri elettrici) e Sati Spa (Prodotti e servizi per il mondo elettrico), dice Rossella Seragnoli, Hr manager.

Un leggerissimo incremento delle malattie, di circa 2 punti percentuali, è stato registrato alla Elringklinger Italia (Ricambi auto). Incremento «legato a casi no vax “conclamati”», spiega Giorgio Barbero, Hr manager. Anche in questo caso, l’azienda ha respinto la richiesta dei sindacati di pagare il tampone ai dipendenti. E nessun ricorso allo smart working perché questo - aggiunge Barbero - «è in fase di introduzione strutturale e permanente e dal 1° novembre è disciplinato come nuova modalità di lavoro per una parte del personale in forma “blended”, 1/3 a casa e 2/3 in azienda».

«Qualche sporadica richiesta aggiuntiva ma tutto nella norma», invece al Gruppo Pininfarina (automotive) come spiega Roberto Mattio, direttore risorse umane e organizzazione.

Trenord ha «registrato un numero inferiore alle aspettative per quanto riguarda i non possessori del pass e un aumento costante delle assenze per malattia», dice Andrea Del Chicca, Hr director.