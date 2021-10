Dpcm Green pass: controlli automatici all’ingresso di aziende e Pa. Ok del garante alle app

5' di lettura

Arrivano le indicazioni del Governo per controllare il possesso del Green pass sui luoghi di lavoro, con controlli automatici sia nella Pa sia nel privato. In entrambi i casi, infatti, viene messa a disposizione dei datori di lavoro una app per la verifica quotidiana e automatizzata. È quanto prevede la bozza di Dpcm (su proposta del ministero della Salute, dell’Economia e dell’innovazione tecnologica) che regola il controllo della certificazione verde in tutti i luoghi di lavoro. Intanto, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Ministro della salute, Roberto Speranza, il presidente del Consiglio ha firmato il dpcm con le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre.

Controlli semplificati per i privati

Il Dpcm in bozza modifica e semplifica le possibilità di controllo della certificazione verde in quanto estende a privati e Pa la possibilità di utilizzare le App SDK (Software Development Kit, ovvero un Kit che consente di realizzare applicazioni specifiche per la verifica del green pass, integrando nel software le stesse funzionalità dell’app VerificaC19), NoiPA (il sistema del Mef che gestisce circa 1,9 milioni di dipendenti pubblici) e Portale Inps che consentono la verifica automatizzata (finora i privati erano costretti a una verifica manuale con App VerificaC19, soluzione quest’ultima che non è comunque esclusa, ma risulta residuale). Di fatto, la procedura di controllo per i privati è semplificata.

Ad aziende app per verifica quotidiana

In particolare, per «assicurare efficace ed efficiente» verifica del Green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, il ministero della Salute «rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità» per una verifica «quotidiana e automatizzata» rivelando solo il «possesso» di un certificato «in corso di validità» e non «ulteriori informazioni».

Ok alla app per verifica green pass aziende e Pa



E il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di Dpcm che introduce nuove modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo pubblico e privato. Lo schema sottoposto all’Autorità prevede che l’attività di verifica del possesso delle certificazioni verde Covid-19 possa essere effettuato anche attraverso modalità alternative all’app VerificaC19. Il Garante sottolinea che «l’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari»

In attesa di piattaforma vale cartaceo

«Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale Dgc - si legge ancora nella bozza di Dpcm -, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde (vaccinazione, avvenuta guarigione o effettuazione del tampone)».