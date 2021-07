Green pass, incontro Governo-Regioni alle 16, poi cabina regia, Cdm alle 17 e conferenza stampa

La sintesi tocca a Draghi

La linea di palazzo Chigi è netta: bisogna intervenire subito per evitare di trovarsi di fronte all’incubo di nuove chiusure. Il tempo stringe. Il premier vuole che già dalla prossima settimana si cambi marcia. L'approccio, garantiscono dal Governo, sarà «graduale» ma immediato, «da lunedì». Anche se c’è chi nel governo preme per posticiparlo al primo agosto. Palazzo Chigi è in ogni caso orientato a mantenere una certa gradualità nelle scelte: in sostanza, si lascerà il tempo di vaccinarsi a chi ancora non lo ha fatto, almeno con la prima dose, e contestualmente verranno fissate date certe e paletti chiari per l’utilizzo del pass il cui scopo, viene ribadito, è proprio quello di evitare chiusure che potrebbero scattare già nelle prossime settimane.

Green pass nei luoghi pubblici al chiuso

L’ipotesi che si sta facendo strada è dunque quella di partire da subito con l’obbligo del pass per tutta una serie di attività non essenziali e da settembre estenderlo a quelle essenziali. Già dalla settimana prossima o al più tardi all’inizio d’agosto per sedersi nei bar e nei ristoranti al chiuso potrebbe essere necessario avere il pass. E in una prima fase basterebbe quello rilasciato con una sola dose (o con il certificato di guarigione o il tampone negativo), mentre nessun obbligo ci sarà per prendere il caffè al bancone. Il pass “definitivo” rilasciato dopo due dosi dovrebbe essere invece necessario per entrare in discoteca (ma saranno riattivate solo quelle all’aperto)o per prendere treni, aerei e navi a lunga percorrenza.

Una decisione sull’eventuale uso del Green pass per autobus e metropolitane sarà presa in un secondo momento. La decisione potrebbe arrivare insieme a quella sulla scuola per la quale, come viene confermato, la valutazione sarà fatta più avanti, alla luce dei dati su contagi e vaccinazioni.

I parametri del monitoraggio

Quanto ai parametri per i cambi di colore, la proposta delle regioni è che si resta in zona bianca se l’occupazione delle terapie intensive non supera il 20% dei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari non supera il 30%. E’ questa la proposta della Conferenza delle Regioni al governo in vista della revisione dei parametri del monitoraggio. Percentuali ben più alte di quelle suggerite da tecnici ed esperti, che hanno indicato rispettivamente un 5% e un 10%, ed infatti il governo è intenzionato a inserire nel decreto soglie più basse. La trattativa è ancora in corso ma l'ipotesi sulla quale si sta lavorando è di un 10% come soglia massima per le rianimazioni e del 15% per le aree mediche.

Stato di emergenza prorogato



Nel decreto, infine, entrerà la proroga dello stato d'emergenza (molto probabilmente fino alla fine dell'anno) ma non tutto il discorso relativo al trasporto locale, dunque bus e metropolitane: se ne riparlerà più avanti quando si affronterà anche il discorso della scuola, entrambi servizi essenziali .