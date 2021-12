Green pass: dal bus al bar, le regole in vigore da oggi. Dove serve il vaccino e dove basta il tampone

Come si scaricano i green pass

La certificazione (super green pass o green pass base) si scarica o tramite il sito www.dgc.gov.it con tessera sanitaria o identità digitale Spid, scaricando la App Immuni o la App Io oppure tramite il fascicolo sanitario elettronico regionale. Chi non può utilizzare computer o smartphone, potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero del proprio certificato.

Green pass super e base, le differenze

Il super green pass sarà adottato in tutta Italia fino al 15 gennaio 2022 (poi varrà solo per le zone gialle e arancioni) per andare in cinema, teatri, stadi e palazzetti dello sport, bar e ristoranti al chiuso, feste, discoteche e eventi pubblici. Per andare al lavoro si potrà utilizzare anche il green pass base: il certificato vale anche se le 48 ore (tampone antigenico) o le 78 ore (tampone molecolare) scadono dopo il primo controllo dell’ultimo giorno di validità del green pass base. Per andare in palestra e piscina basterà il green pass base, ma se la regione passerà in zona gialla sarà necessario il super green pass. Anche per soggiornare in hotel o consumare pasti all’interno della struttura basta la certificazione verde base. Battesimi, matrimoni, comunioni e altri eventi che seguono cerimonie civili e religiose sono esclusi dalle attività per cui è richiesto il super green pass.

Le regole per gli studenti

Gli studenti non potranno accedere alle università senza il green pass in zona bianca, gialla e arancione, mentre coloro che frequentano le scuole superiori e gli istituti tecnici potranno entrare in classe anche senza la certificazione verde.

Green pass su metro e bus

Dal 6 dicembre entrerà in vigore anche l’obbligo di green pass (almeno quello base) sui mezzi di trasporto pubblico locale (vale quindi anche per gli studenti over 12), come autobus e metro e per quanto riguarda i mezzi di media e lunga percorrenza (aerei, navi, treni Intercity e Alta Velocità, corriere funivie, cabinovie, impianti sciistici). Sull'intera rete ferroviaria e per i mezzi pubblici resta come prima sufficiente la certificazione verde semplice. Il pass (sia super o base) non è necessario per i taxi, per i minivan fino a nove posti con conducente e per tutti gli spostamenti con mezzo proprio. In caso di passaggio in arancione, però, chi non ha il pass - base o rafforzato - potrà spostarsi in un altro comune o in un’altra regione, solo per motivi di lavoro, necessità, salute o per accedere a servizi non disponibili nel proprio comune.

Zona bianca, gialla, arancione e rossa

In zona bianca che gialla l’accesso continua a essere libero in bar e ristoranti all’aperto oltre che per consumazione al bancone al bar. In zona arancione, le restrizioni e le limitazioni valide finora non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del green pass rafforzato. In zona arancione, quindi, niente consumazione al banco o al tavolo anche all’aperto in bar e ristoranti (esclusi quelli nelle strutture ricettive) se non si ha il super green pass. Chi ha aderito alla campagna vaccinale (anche senza la terza dose) o è guarito dal Covid potrà accedere a tutti quei locali e servizi anche se il luogo in cui abita diventa zona gialla o arancione. Quindi: per accedere ai centri commerciali non servirà il green pass, ma in zona arancione per accedervi nei giorni festivi e prefestivi si dovrà avere certificato “rafforzato”. Limitazioni sugli spostamenti e chiusure per tutti (non solo per i possessori di green pass base) valgono in zona rossa. Particolare il caso degli impianti di risalita sulle piste da sci: in zona bianca e gialla richiedono il green pass semplice, in zona arancione il super green pass.