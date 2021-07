Green pass, controlli e sanzioni fino a mille euro: ecco cosa c’è da sapere

4' di lettura

Dal 6 agosto dunque si allarga l’obbligo di green pass (almeno una dose di vaccino, oppure tampone negativo fatto nelle ultime 48 ore oppure certificato di guarigione dal Covid negli ultimi sei mesi). Il certificato non servirà più solo, come avviene attualmente, per partecipare a feste di nozze o per le visite nelle case di riposo per anziani, ma anche per l'accesso a eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici e di divertimento, teatri, cinema, concerti, concorsi pubblici. E l’ingresso in bar, ristoranti, piscine, palestre e centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso.

Le multe per i trasgressori sono salate. Vanno da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. E in caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, «l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni».

Il passaggio che manca sulla privacy

Ma a chi spettano i controlli? Il decreto legge 23 luglio 2021 è esplicito. Prevede che «i titolari o i gestori dei servizi e delle attività» per le quali serve il certificato siano «tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni». Ma serve ancora un passaggio. Un Dpcm , adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che individui «le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti». Non si sa se arriverà entro il 6 agosto. «Nelle more» varranno i certificati cartacei.

La nuova App per i controlli

Una volta risolti i problemi di privacy, il sistema per effettuare materialmente i controlli è pronto. È in arrivo dal 6 agosto una nuova app della pubblica amministrazione. Si chiama VerificaC19. Ed è stata sviluppata dal ministero della Salute per controllare i Green Pass. Come? Chi verifica richiede la certificazione all’Interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). Basta inquadrare il Qr Code sulla certificazione digitale per ottenere in risposta una spunta verde in caso affermativo o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando un tampone è stato effettuato più di 48 ore prima del controllo.

I casi di validità del green pass

La validità delle certificazioni varia infatti in relazione “all'evento” che le ha generate. Per la vaccinazione in cui è stato completato il ciclo vaccinale la certificazione è valida 270 giorni (9 mesi) dalla data dell’ultima somministrazione. Per la vaccinazione dopo la prima dose la certificazione viene emessa anche contestualmente alla somministrazione ed è spendibile fino al tempo massimo per la dose successiva (42 giorni per Pfizer e Moderna, 84 giorni per Vaxzevria - ex Astrazeneca). Per il test molecolare o antigenico rapido il green pass è valido 48 ore dall’ora del prelievo del tampone. La certificazione per guarigione del Covid dura 180 giorni (6 mesi).