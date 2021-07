Green pass, cosa fare se non arriva il codice per scaricarlo

3' di lettura

In vista del 6 agosto, quando il Green Pass diventerà obbligatorio per potere svolgere alcune attività come andare a teatro, cinema o mangiare all’interno di un ristorante, scaricare il lasciapassare verde diverrà una necessità. Il pass è rilasciato dal Ministero della Salute e si ottiene una volta che si è in possesso di un certificato di vaccinazione (rilasciato dopo la prima dose e valido a partire dal 15esimo giorno dopo la somministrazione fino alla seconda, nonché dopo la seconda dose e valido 9 mesi), con il certificato di guarigione (valido 6 mesi) e con l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti (valido sempre 48 ore).

Come si scarica il green pass

La piattaforma nazionale, dopo che si è generato il Green Pass, invia un codice ai recapiti mail personali o tramite sms, forniti quando si è proceduto alla vaccinazione o ad un tampone o quando si è ottenuto il certificato di guarigione. Il codice, con i dati presenti sulla Tessera Sanitaria, dà la possibilità di ottenere la Certificazione tramite il sito www.dgc.gov.it o sull’app Immuni. Se ciò non avviene e si è in possesso di Spid o Carta d’Identità Elettronica (CIE) è possibile utilizzare l’applicazione Io oppure, in alcune regioni, il fascicolo sanitario elettronico.

Le difficoltà segnalate

Ma chi non ha lo Spid o la Cie deve per forza affidarsi al codice. E qui iniziano i problemi. Migliaia di cittadini che non hanno ricevuto sms o mail con il codice, o semplicemente lo hanno smarrito, stanno lamentando, postando messaggi sui social network, molte difficoltà ad accedere al numero di pubblica utilità 1500, attivo 24 ore su 24. Il numero, infatti, lamentano gli utenti, «risulta perennemente occupato o con tempi di attesa infiniti». La funzione di recupero dell’Authocode attraverso il numero telefonico è stata attivata dal 12 luglio. Ma molti utenti affermano che l’accesso telefonico a questo servizio è quasi impossibile e anche l’invio di mail all’indirizzo cittadini@dgc.gov.it non sembra risolvere il problema.

Come provare a ovviare

Per ora l’unica soluzione è recarsi in farmacia, dal medico di base ma, ancora meglio, al centro vaccinale dove si sono ricevute le dosi, farsi reinserire da capo tutti i dati presenti sul foglio dell’avvenuta immunizzazione, e far generare il codice, qualora questo non sia mai stato creato.

In arrivo una sezione dedicata

A breve, comunque, sarà possibile accedere ad una sezione “dedicata” sulla piattaforma dgc.gov.it per ottenere il codice. Perchè con l’entrata in vigore delle nuove norme sul Green Pass averlo ed esibirlo diventa in alcuni caso necessario.