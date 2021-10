Green pass, così gli «incentivi selettivi» spingono a vaccinarsi

La salute di tutti e il dilemma del cooperatore

Perciò, se la vaccinazione comporta un vantaggio evidente per la collettività, essa implica costi che alcuni possono non essere disposti a sostenere. Si tratta di un problema noto in letteratura come «dilemma del cooperatore», e che può essere formulato così: perché cooperare alla fornitura del bene pubblico, sostenendone il costo, quando è possibile attendere che altri paghino per quel bene e poi fruirne liberamente?

E ancora: perché essere tra i primi a cooperare, sostenendo una parte dei costi, quando vi è chi non coopera, rendendo incerta l'effettiva fornitura del bene pubblico? Ciò apre a comportamenti strategici individuali che, come noto a sociologi ed economisti, portano, in assenza di condizioni specifiche, a fallire l'obiettivo comune.

Quel che è perfettamente razionale per l'individuo può rivelarsi, infatti, irrazionale per la collettività (è il cosiddetto problema del free riding). Il singolo, ciascun singolo, ottiene il massimo guadagno defezionando, cioè non cooperando, ma in questo modo si danno due esiti possibili: o il bene pubblico non viene fornito affatto, oppure esso viene procurato in misura non ottimale, cioè al di sotto del livello che per la collettività garantirebbe il beneficio maggiore.

Il caso della vaccinazione in epoca di pandemia è esemplare: se individui che desiderano la sicurezza sanitaria per sé non fossero disposti a vaccinarsi e attendessero che il costo della salute pubblica venisse sostenuto da altri, non si raggiungerebbe un grado di immunità sufficiente a evitare le misure di contenimento, che colpiscono l'intera collettività senza distinzioni. Ciò ridurrebbe il benessere di tutti, compreso quello di chi, razionalmente, non ha cooperato in vista del massimo vantaggio individuale.

Il ruolo degli incentivi selettivi

Il modo migliore per ridurre l'esitazione a cooperare, e nella fattispecie a vaccinarsi, è introdurre «incentivi selettivi», che agiscano in maniera differente su chi contribuisce alla salute pubblica e chi no. Gli incentivi selettivi posso essere di due specie: positivi e negativi. I primi prevedono un premio per chi collabora, i secondi una punizione, un onere o una limitazione per chi defeziona, come il green pass. Il problema degli incentivi positivi è di creare un precedente, per cui il cittadino si attenderà in futuro sempre qualcosa in cambio del suo impegno, e di essere estremamente costosi nel caso di collettività numerose, come la comunità nazionale.