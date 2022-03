Green pass, cresce il pressing per lo stop dal 1° aprile anche nei luoghi di lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Superare il green pass nei luoghi di lavoro e le relative sanzioni alla scadenza dello stato di emergenza e le conseguenti sanzioni, prevedendo al contempo il rafforzamento dei protocolli di sicurezza e la promozione del lavoro agile”. È il contenuto del parere al decreto legge numero 1 del 2022 (che impone, tra l’altro, il super green pass per gli over 50), approvato dalla commissione Lavoro del Senato che accende i riflettori sulla necessità di allentare il certificato verde dal 1° aprile nelle aziende.

Le perplessità del M5s sul super green pass al lavoro

Il pressing per allentare le misure sul green pass è bipartisan. E coinvolge soprattutto Lega e M5s. Il parere adotatto in commissione Lavoro è stato presentato dal pentastellato Iunio Valerio Romano. Ed è stato lo stesso leader M5s Giuseppe Conte in questi giorni a evidenziare la necessità di una «revisione» del green pass «alla luce dell’andamento della curva epidemiologica e del minore stress sulle strutture sanitarie». Perplessità anche sull’obbligo vaccinale per gli over 50, che «ha creato grande dibattito nel Paese, prima ancora che nel Parlamento», perchè «va a incidere pesantemente sul diritto al lavoro».

Una posizione condivisa dai deputati della commissione Affari sociali della Camera che in una nota evidenziano come «gli ultimi decreti, varati quando il quadro dei contagi era ben più grave e legati quindi a una situazione ormai superata, vanno a incidere anche su un diritto fondamentale come quello al lavoro. Per questo riteniamo sia giunto il momento di avviare un percorso, con la supervisione del Comitato tecnico scientifico, che porti a una revisione del certificato Covid e di tutte le misure introdotte».

I malumori della Lega

Ma i malumori riguardano anche e soprattutto la Lega. Il 2 marzo il Senato ha dato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto Covid che disciplina, tra l’altro, l’obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro per gli over 50. Il decreto era stato approvato alla Camera il 24 febbraio scorso con l’astensione del Carroccio. Davanti alla commissione Affari sociali di Montecitorio provocò tensione nella maggioranza un emendamento della Lega che, con il parere contrario del governo, chiedeva di eliminare il green pass dopo il 31 marzo. La proposta fu alla fine accantonata. Ma su questo aspetto restano le riserve del partito di Matteo Salvini, come ha spiegato in aula il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo specificando che «senza la fiducia non l’avremmo votato, ci saremmo astenuti».

Dl covid, 40 assenti ingiustificati a voto fiducia: anche Romeo

Per Romeo, il decreto è «anacronistico» perché rischia di essere superato dal primo aprile. E il cronoprogramma per cui si arriva gradualmente alla data del 15 giugno «non sta in piedi, perchè il 31 di marzo se finisce l’emergenza viene meno la base giuridica del green pass, perchè se no diventa uno strumento politico non più uno strumento sanitario» ha affermato Romeo, il cui nome spicca tra gli assenti senza giustificazione (insieme ad altri 10 senatori del suo partito) al momento del voto di fiducia. Tra gli assenti ingiustificati anche 5 senatori M5s, tra cui il presidente della commissione Bilancio, Daniele Pesco e la vicepresidente del Senato, Paola Taverna.