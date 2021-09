Green pass in due milioni di case per babysitter, badanti e colf

Per i rapporti irregolari sarà di fatto impossibile far funzionare il sistema del green pass, con la conseguenza che - oltre a generare danni al lavoratore, all’erario e agli istituti di previdenza - questi rapporti potrebbero diventare anche focolai di trasmissione e diffusione del Covid.

DOMANDE E RISPOSTE - A CURA DI ASSINDATCOLF



1 - Chi ha una badante in regola ma senza green pass, che cosa deve fare?

Il datore di lavoro deve verificare il possesso del green pass del proprio dipendente. Se la colf, la badante o la baby sitter non lo possiede o non esibisce una versione valida, il datore deve sospendere il lavoratore dall'attività fino alla presentazione di un'idonea certificazione verde Covid-19. Il lavoratore è sospeso dal primo giorno e non percepisce lo stipendio per tutta la durata del periodo.

2- Se il lavoratore è sospeso, la famiglia può assumere un altro domestico fino a dicembre?

Il lavoratore domestico sospeso ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, a meno che non esibisca il green pass prima. Nel periodo di sospensione la famiglia può assumere un lavoratore in sostituzione. Diversamente da quanto avviene nella sostituzione di una lavoratrice in maternità, consigliamo alle famiglie di assumere a tempo indeterminato, una forma contrattuale che permette il libero recesso dal rapporto in qualsiasi momento, nel rispetto dei termini di preavviso, e quindi anche qualora il domestico titolare esibisca il green pass.



3- La sostituzione comporta un costo aggiuntivo?

In caso di sospensione del domestico che non ha il green pass la famiglia che assume un eventuale sostituto non sostiene un costo aggiuntivo, poiché non solo non è tenuta a corrispondere la retribuzione al titolare ma non deve neanche versare i contributi Inps e Cassacolf per tutta la durata del periodo di stop.