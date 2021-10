Green pass e controlli aziendali, il paradosso delle ferie «elusive»

Negli enti che hanno scelto il controllo a tappeto svolto dopo l’accesso, non può essere richiesta la validità del Green pass prima dell’accesso, perché non verificabile. Se il controllo fatto dopo l’accesso non produce esito positivo, il lavoratore è intimato a lasciare il posto di lavoro.

La doppia verifica del Green pass

Altro è la doppia verifica: ove la prima sia effettuata a campione, prima dell’accesso, lascia inalterato l’esito positivo, nel caso in cui durante un successivo controllo l’esito sia negativo.

Il Dpcm del 23 settembre non può essere frainteso dove specifica che dal 15 ottobre la presenza è la modalità ordinaria dell’attività lavorativa. È inequivocabile la fine delle deroghe emergenziali su accordo e obblighi informativi. Tuttavia, le linee guida contenute nel Dm dell’8 ottobre, aprendo una finestra di 15 giorni per dare attuazione alle direttive, hanno aperto spazi interpretativi che hanno condotto gli enti a ritenere posticipato al 31 ottobre il temine del lavoro agile emergenziale per il personale non preposto al front office e al back office.

La Faq di Funzione Pubblica interpreta invece con rigore il termine del 15 ottobre, superato il quale le modalità del lavoro agile sono solo quelle del Dm, quindi con accordo individuale.

La quarantena non dà accesso al lavoro agile

Chiarito che la quarantena non è più un motivo per ricorrere al lavoro agile e che quindi i lavoratori godranno della tutela prevista all’articolo 87, comma 1, del Dl 18/2020 (equiparazione a ricovero ospedaliero, nessuna trattenuta, esclusione dal comporto), rimane da decifrare il contenuto di un’altra Faq sui lavoratori fragili. Per loro la tutela dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis del Dl 18/2020 è stata prorogata al 31 dicembre.