Green pass e lavoro: i chiarimenti su smart working, malattia e tamponi

A un mese dall’entrata in vigore dell’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro, si può tranquillamente affermare che i timori della vigilia si sono dimostrati in gran parte infondati. Le paventate situazioni di caos non si sono verificate, i disagi sono risultati marginali e i problemi organizzativi sono stati tutto sommato gestiti. L’introduzione della piattaforma Inps per la verifica massiva del certificato ha ulteriormente agevolato i controlli nelle aziende di maggiori dimensioni.

Con la conversione in legge del Dl 127/2021 (su cui è stata votata la fiducia alla Camera, dopo il via libera del Senato) arriverà anche la possibilità di non effettuare i controlli nei confronti dei dipendenti che consegneranno copia del certificato al datore di lavoro (possibilità rispetto a cui il Garante privacy ha già evidenziato criticità).

Green pass e smart working

Al netto di isolati episodi, individuali o collettivi, di protesta, (che sembrano preludere a contenziosi futuri) rimangono, per le funzioni Hr delle aziende, alcune questioni da dirimere.

La prima riguarda lo smart working. È pacifico che chi è privo di green pass non può pretendere di lavorare da remoto, ed è altrettanto assodato che lo smart working, come si ricorda in una Faq del Governo, non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo del certificato. Detto questo, cosa accade nel caso in cui, già prima del 15 ottobre, fosse prevista una prestazione in forma ibrida, ovvero in parte in presenza e in parte da remoto?

Ovviamente chi è privo di green pass non può rendere la parte di prestazione prevista in presenza, e per quella parte è certamente da considerarsi assente ingiustificato senza retribuzione. La parte che programmaticamente è previsto che sia resa da remoto teoricamente potrebbe essere effettuata, posto che il possesso del green pass è previsto solo ai fini dell’ingresso nei luoghi di lavoro. Questo avrebbe come conseguenza la retribuzione solo delle giornate lavorate da remoto. In pratica, una prestazione (e una retribuzione) part-time.