Green pass e privacy: vietato ai datori conservare i QR code o fare copie

Il Garante per la protezione dei dati personali il 1° novembre ha messo in guardia gli utenti dallo scaricare App per la verifica del green pass che trattano dati in violazione delle disposizioni di legge, in alcuni casi trasferendoli anche a soggetti terzi. Il Garante ha ricordato che la App VerificaC19, rilasciata del ministero della Salute, è l’unico strumento di controllo delle certificazioni verdi utilizzabile per garantire la privacy delle persone.

Gli obblighi dal 15 ottobre

Dal 15 ottobre sino al 31 dicembre 2021 (salvo proroghe), tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, nel mondo del lavoro, pubblico o privato, sono obbligati ad esibire il green pass per accedere al luogo nel quale si svolge l’attività lavorativa.

Il datore di lavoro ha il dovere di stabilire le procedure da osservare per le modalità del controllo, oltre che provvedere alla nomina di incaricati alle verifiche che, in sede di ingresso e/o a campione, dovranno essere effettuate. Sono questi i principi contenuti nel DL 127/2021 attualmente in fase di conversione al Parlamento, ove sono previste modifiche in chiave di semplificazione della regola del controllo già previste dal decreto legge. Tra gli emendamenti proposti, particolare importanza ai fini privacy riveste la possibilità per il lavoratore di consegnare volontariamente il green pass, che sarà così esentato dal controllo fino alla sua scadenza. Ma come possono essere trattati lecitamente i dati relativi ai controlli del Green Pass? E come viene tutelata la privacy dei lavoratori e dei collaboratori esterni che accedono ai luoghi di lavoro?

Gli adempimenti legati alla privacy

In primo luogo, il datore di lavoro dovrà predisporre l’informativa sul trattamento dei dati, in base all’articolo 13 del Regolamento 679/2016. L’informativa dovrà essere preventivamente comunicata agli interessati ovvero esposta in sede di accesso di modo che l'interessato possa prenderne visione. I dati personali trattati sono le generalità del lavoratore, nonché la validità, l'integrità e l'autenticità del green pass o di una certificazione equivalente ovvero le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti Covid -19 riportate nella certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La finalità del trattamento è la prevenzione dal contagio da Covid -19 in base all’articolo 9-septies del Dl 52/2021, nonché di controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione verde COVID-19 o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’adempimento di un obbligo legge.

Con l’approvazione dell’emendamento sopra citato l’informativa dovrà prevedere anche il trattamento dati dovuto alla consegna del green pass al datore di lavoro. Il datore di lavoro, inoltre, dovrà provvedere alla nomina degli incaricati alle verifiche del green pass quali soggetti incaricati allo svolgimento dei trattamenti dei dati personali connessi all’esercizio del compito assegnato, in base all’articolo 2-quaterdecies del Dlgs 196/2003 e fornendo loro le istruzioni operative per l’esecuzione dei controlli.