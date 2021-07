Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte

3' di lettura

La seconda estate dell'era Covid sarà all’insegna del green pass. La variante Delta spinge sempre più in su i contagi. E in queste condizioni, per evitare un ritorno alle chiusure il governo ha deciso di estenderne l’obbligo (oggi limitato alle residenze per anziani e alle feste di matrimonio) consentendo solo a chi è immunizzato o ha un tampone negativo l'ingresso nei luoghi più affollati. Soprattutto al chiuso. Ecco in 10 domande e risposte che cosa cambia, sulla base della bozza del decreto approvato giovedì pomeriggio in Consiglio dei ministri.

Dove sarà obbligatorio entrare con il green pass?

Il pass servirà dal 6 agosto agli over 12 in zona bianca per l’accesso a eventi sportivi, piscine, palestre, fiere, congressi, musei, centri benessere e termali, parchi tematici e di divertimento, sale bingo e casinò, teatri, cinema, concerti e concorsi pubblici. Ma anche per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. Non sarà invece necessario per consumare al bancone e neppure all'aperto. Restano chiuse le discoteche.

Quando scatteranno i nuovi obblighi?

L’entrata in vigore del green pass è stata posticipata di due settimane, al 6 agosto, per dare il tempo necessario per uniformarsi alle nuove regole.

Il green pass sarà valido con una o due dosi?



Il green pass per accedere a ristoranti, teatri, cinema, piscine ed altre attività ed eventi sarà valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino.

Quali sono gli altri casi in cui viene rilasciato il green pass?

La certificazione verde è rilasciata non solo alla persona che è stata vaccinata contro il Covid ma anche a chi ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita dal Covid. La durata della certificazione verde in caso di guarigione è di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione dal Covid. In caso di tampone negativo, il certificato ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test. Il green pass dura nove mesi dopo aver completato con la seconda dose il ciclo vaccinale.