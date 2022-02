Green pass, ecco quali Paesi hanno già deciso l’addio al certificato verde e quali no

5' di lettura

I numeri della pandemia in netto miglioramento per buona parte dei Paesi europei spingono le autorità sanitarie ad alleggerire il peso delle restrizioni sulla vita sociale ed economica. E così si annunciano uno dietro l’altro provvedimenti per tornare a una convivenza con il coronavirus meno penalizzante di quanto sia stato sinora con l’obbligo previsto per legge di certificazioni verdi per parte delle attività. Dai prossimi giorni sino alla fine di marzo i piani nazionali prevedono ulteriori e progressivi passi in avanti.

Danimarca, Svezia e Norvegia

Avanti nella revoche i Paesi scandinavi, con la Danimarca a fare da apripista in Europa il 1° febbraio a non considerare più il Covid (per ora) come malattia socialmente critica rendendo non più obbligatorio indossare mascherine su mezzi pubblici e nei luoghi al chiuso, e avere il Green pass per entrare in discoteche, caffè, autobus e ristoranti. Riaperti i locali notturni. Le autorità continuano comunque a raccomandare l'uso della mascherina negli ospedali, nelle strutture sanitarie e nelle case di cura. Sulla stessa strada la Svezia, con ristoranti e bar che tornano agli orari normali e niente più Green pass, perché il «il Covid non è più considerato una patologia che minaccia la società». Anche la Norvegia ha abolito tutte le restrizioni, compreso distanziamento e mascherine, mentre solo gli adulti sintomatici dovranno fare il tampone e l’isolamento dei positivi passa dall’essere un obbligo a una semplice raccomandazione.

Loading...

Olanda

È in partenza un processo di progressivo allentamento delle restrizioni che si concluderà il 25 febbraio quando saranno revocati l’obbligo della mascherina e il passaporto vaccinale. Da venerdì 18 finirà il coprifuoco imposto alle 10 per i locali pubblici che potranno essere aperti fino all’una di notte, mentre anche altre limitazioni vengono superate per stadi, teatri, cinema e ristoranti. «Il Paese sarà di nuovo aperto - ha detto il ministro della Sanità, Ernst Kuipers - ma dobbiamo essere realistici, il coronavirus non è andato via». Il 25 febbraio non sarà comunque revocato del tutto il Green pass - attualmente in vigore in ristoranti, musei e per eventi sportivi - e rimarrà in vigore l’obbligo del test per alcuni eventi indoor, mentre le mascherine rimarranno sui mezzi pubblici ed aerei.

Francia

A partire dal 2 febbraio sono stati revocati mascherine all’aperto e smartworking (che comunque rimane raccomandato) e da metà marzo potrebbe essere tolto l’obbligo di usare le mascherine al chiuso, anche a bordo dei mezzi pubblici. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute, Olivier Véran. Intanto, dal 28 febbraio scatta lo stop all’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi per i vaccinati, tranne che sui mezzi pubblici e nei luoghi in cui non è previsto l’obbligo di Super Green pass. A metà marzo, ha spiegato Veran, «si potrebbe cominciare a porsi seriamente la questione dell’obbligo di indossare le mascherine all’interno, adulti e bambini. E si potrebbe cominciare ad alleggerire il Green pass conservandolo nei luoghi molto a rischio, come ad esempio le discoteche».

Austria

Il Paese revocherà quasi tutte le restrizioni imposte per frenare i contagi da coronavirus il prossimo 5 marzo, fatta eccezione per l’obbligo di indossare le mascherine in alcune aree. Gli orari di apertura ridotti per bar e ristoranti verranno aboliti, i locali notturni saranno autorizzati a riaprire, le restrizioni sui grandi eventi saranno revocate, secondo quanto dichiarato dal cancelliere Karl Nehammer. «Non abbiamo ancora superato la pandemia», ha avvertito, ma la situazione è migliorata specialmente negli ospedali. Già a partire da sabato non sarà più obbligatorio esibire la prova dell’avvenuta vaccinazione o guarigione per entrare nei ristoranti, nelle palestre e partecipare ai raduni. Già dal 12 febbraio Vienna aveva iniziato ad allentare le misure, dando l’addio per le attività non essenziali e i luoghi della cultura alla “regola 2-G”, che consentiva l’ingresso solo a persone vaccinate contro il Covid o guarite dopo aver contratto l’infezione. Ora è necessario solo indossare una mascherina Ffp2 per entrare in negozi e musei. Ad eccezione di Vienna, al ristorante potrà sedersi anche chi ha un tampone con esito negativo e non più solo chi è vaccinato contro il Covid o è guarito.