Green pass, ecco le regole per viaggiare a Natale in base ai colori delle regioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sarà un Natale quasi certamente con pochi limiti negli spostamenti. Entro fine anno numerose regioni potrebbero raggiungere Friuli Venezia Giulia (e Alto Adige dal 6 dicembre) in zona gialla. Ma per gli spostamenti tra zone bianche e gialle non sono previste ulteriori restrizioni, rispetto a quelle attuali che prevedono obbligo di Green pass per salire su un treno o un aereo.

Green pass base per i trasporti pubblici

Chi si sposta in macchina non ha nessun obbligo. Si può anche dare un passaggio a persone non conviventi, a patto che sia rispettata la regola della presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. Chi opta per il mezzo pubblico (Intecity o alta velocità, treni interregionali e regionali, navi, traghetti, aerei, autobus di linea) è tenuto a esibire il Green pass. In questo caso nella sua versione base, non “rafforzata” o “super”.

Loading...

Perciò non sarà necessario essere vaccinati o guariti dal Covid (il cosiddetto modello tedesco 2G). Sarà sufficiente anche un tampone molecolare o antigenico rapido negativo. Fermo restando che in questo caso la certificazione verde ha una durata ridotta: 48 ore in caso di tampone rapido e 24 ore in caso di tampone molecolare.

In arancione super green pass per uscire dal Comune

Le cose cambiano se ci si trova o ci si sposta in una regione arancione. In questo caso scatta infatti la distinzione tra vaccinati (o guariti) e non vaccinati. In zona arancione gli spostamenti “liberi” fuori dal Comune di residenza sono consentiti solo ai possessori di “Super Green pass”. Altrimenti sono possibili solo per motivi autocertificati di lavoro, necessità, urgenza. Ma va specificato che attualmente l’unica Regione che potrebbe passare in zona arancione entro fine anno è il Friuli Venezia Giulia, che registra le percentuali più alta dei ricoveri in terapia intensiva (14%) e nei reparti ordinari (23%).

Escluso Natale in lockdown

Insomma per i 46 milioni di italiani che hanno fatto già le due dosi del vaccino o che sono guariti dal Covid, sembra davvero escluso il rischio di trascorrere le feste di Natale e Capodanno in lockdown come avvenne l'anno scorso. Il vaccino farà la differenza nelle restrizioni per la stragrande maggioranza degli italiani, evitando lo spettro delle vacanze chiusi in casa. Anche perché per spostarsi in treno o in pullman, a meno di una improbabile “esplosione” delle zone arancione, continuerà a essere sufficiente un tampone (antigenico o molecolare) negativo.