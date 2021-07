Green pass esteso e più tamponi, le armi contro il virus. Verso la proroga dello stato d’emergenza

4' di lettura

Con l'avanzare della variante Delta (in Italia nel giro di una settimana i casi sono cresciuti di oltre il 50 per cento) il governo discute nuove misure di contenimento del virus. Sul tavolo del ministro della Salute Roberto Speranza sono diversi i dossier aperti: lo stato di emergenza in scadenza a fine luglio che quasi certamente, dopo verifica con Palazzo Chigi, sarà prorogato almeno fino a fine ottobre.

Sempre a fine luglio scade l’ordinanza che toglie le mascherine all’aperto ma solo nelle «zone bianche» e che dovrebbe anch’essa essere prorogata. C’è poi la questione dell’apertura delle discoteche sulla quale il Governo prende tempo (la data iniziale era il 10 luglio): l’accesso dovrebbe essere garantito solo a chi ha il green pass. Ma si studia anche l’ipotesi di quarantena di 5 giorni per chi arriva in Italia dai Paesi con alto tasso di contagi (come Spagna e Portogallo), nonché l’obbligo per le Regioni di effettuare un numero fisso di tamponi per rimanere in fascia bianca.

Allerta variante Delta

L’'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità fotografa la situazione e mette in guardia dai rischi. «La circolazione della variante delta è in aumento in Italia. Questa variante - si legge - sta portando ad un aumento dei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi» Di qui la necessità di «continuare a monitorare con grande attenzione la circolazione delle varianti del virus SARSCoV-2»; «rafforzare le attività di tracciamento dei casi e dei contatti di caso»; «applicare tempestivamente e scrupolosamente sia le previste misure di contenimento della trasmissione, che le misure di isolamento e quarantena».



L’andamento delle vaccinazioni

Attualmente il 40,8% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Il 16,4% ha ricevuto una sola dose. Complessivamente – contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose - è almeno parzialmente protetto Il 60,6% della popolazione italiana. Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 67,3% mentre il 45,3% è completamente vaccinato. Ma ci sono ancora circa 20 milioni di over 12 da vaccinare. Mentre il tasso di mortalità tra chi ha ricevuto il ciclo completo è praticamente pari a zero e la copertura contro l'infezione sfiora l'80%.

Green pass da estendere

Per incentivare a vaccinarsi, si sta valutando la possibilità di allungare la lista dei luoghi dovrà si potrà entrare soltanto con il green pass, già previsto per feste di matrimonio e visite a case di riposo per anziani. E di estenderlo almeno a discoteche e grandi concerti. Il commissario Figliuolo, per convincere gli irriducibili del vaccino, guarda con attenzione al modello della Francia dove il presidente Emmanuel Macron, ha annunciato l’estensione del pass sanitario, da agosto, ai caffé, ai ristoranti, ai centri commerciali, agli aerei, ai treni, ai pullman di lunga percorrenza, e strutture mediche. In Italia si discute anche della possibilità di rilasciare il green pass soltanto dopo la seconda dose e non, come avviene adesso, quindici giorni dopo la prima. Un modo per tenere sotto controllo gli assembramenti e per incentivare i cittadini — i giovani in particolare — a immunizzarsi. Esclusa per il momento, la possibilità di eliminare l'obbligo di mascherina al chiuso.